19. Sieg in Serie für den SCM - aber harter Kampf gegen Gummersbach!

Magdeburg – Nach der Champions League ist vor der Handball-Bundesliga. Der Spielplan des SC Magdeburg bleibt straff. Ermüdungsanzeichen? Fehlanzeige! Am heutigen Sonntagnachmittag gab es gegen den VfL Gummersbach den 19. Sieg in Folge! 32:30 (18:16) am Ende.