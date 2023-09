Champions-League-Fehlstart: SC Magdeburg unterliegt Barcelona deutlich

Barcelona – Der Champions-League-Fehlstart ist perfekt! Am 2. Spieltag der Gruppenphase gastierte der SC Magdeburg am heutigen Donnerstagabend beim FC Barcelona. Nach der 28:33-Auftaktniederlage gegen Telekom Veszprem zeigte der Titelverteidiger auch diesmal keine überzeugende Leistung und konnte die positive Serie gegen die Katalanen nicht ausbauen. Das Spiel endete mit einer deutlichen 32:20 (14:8)-Niederlage.

Der SCM kannte den Barca-Torwart Emil Nielsen (26, r.) noch aus dem letztjährigen Halbfinale. Der dänische Keeper zeigte am heutigen Donnerstagabend in der ersten Hälfte beeindruckende zehn Paraden. © Marius Becker/dpa

Im Palau Blaugrana, der Heimstätte der Handballer des FC Barcelona, war von Anfang an zu spüren, dass Barcelona hochmotiviert war.

Die Mannschaft unter der Leitung des ehemaligen Recken-Trainers Ortega schien entschlossen, einiges wieder gutzumachen, nachdem die letzten drei Aufeinandertreffen allesamt an den SCM gegangen waren.

In der 5. Minute führten die Gastgeber mit 3:2. Der FCB war geschickt darin, die Abwehr der Magdeburger immer wieder zu durchbrechen. Es wurde schnell klar, dass sich das Wiegert-Team keine technischen Fehler erlauben durfte.

Nach 15 Minuten lag Barcelona mit 7:5 in Führung. Positiv für Magdeburg war, dass der Rückstand nur zwei Tore betrug.

Die Katalanen bestraften nahezu jeden Fehler konsequent und lagen in der 18. Minute mit einem Vorsprung von vier Toren in Führung: 10:6. Magdeburg scheiterte in dieser Phase immer wieder am überragenden Schlussmann des FCB, Emil Nielsen.

Der SCM fand nicht richtig in sein eigenes Angriffsspiel und hatte nach 22 Minuten erst sechs eigene Tore erzielt, während der Rückstand auf 12:6 angewachsen war.

Bis zur Halbzeitsirene konnte der SCM nur zwei weitere Treffer erzielen. Der Halbzeitstand lautete 14:8. Barcelona war in jeder Hinsicht überlegen.