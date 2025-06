SC Magdeburg bezwingt Barcelona: Titel ist zum Greifen nah!

Köln - Der SC Magdeburg darf vom dritten Triumph in der Handball -Königsklasse nach 2002 und 2023 träumen!

Der SC Magdeburg bezwang im Final-Four-Halbfinale den FC Barcelona. © Marius Becker/dpa

Der Vizemeister gewann beim Final Four in Köln das zweite Halbfinale gegen Rekordsieger und Titelverteidiger FC Barcelona mit 31:30 (18:18) und trifft am Sonntag (18.00 Uhr) im deutschen Finale auf die Füchse Berlin.

Der Hauptstadt-Club hatte sich zuvor gegen den französischen Vertreter HBC Nantes mit 34:24 durchgesetzt.

Knapp zwei Wochen nach seiner Schulterverletzung feierte Magdeburgs Rückraum-Ass Gisli Kristjansson (25) im Duell mit dem spanischen Serienmeister, bei dem gleich drei Spieler im Verlauf der dramatischen Partie die Rote Karte sahen, unter dem Jubel der SCM-Fans sein Comeback.

Dennoch lief das Team von Trainer Bennet Wiegert (43) in der ersten Halbzeit ständig einem Rückstand hinterher, der beim 12:16 (23.) erstmals auf vier Tore anwuchs.