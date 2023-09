Deutliche SCM-Klatsche in Barcelona: "Wie soll man dieses Spiel erklären?"

Barcelona – Keine Punkte und ein Torverhältnis von -17. Nach der zweiten Niederlage im zweiten Gruppenspiel der Champions League findet sich der Titelverteidiger am Tabellenende wieder – ein kompletter Fehlstart. Der SC Magdeburg hatte am gestrigen Abend gegen Barcelona über die gesamte Spieldauer keine Chance. "Wie soll man dieses Spiel erklären?", äußerte sich Bennet Wiegert (41) nach der krachenden Niederlage fassungslos.

Wiegert und die Magdeburg Spieler waren nach dem 32:20 in der spanischen Metropole und dem vermurksten Champions-League-Auftakt sichtlich enttäuscht von sich.

Lediglich acht erzielte Tore in der ersten Halbzeit sprachen Bände. Matthias Musche (31) und Philipp Weber (31) waren mit nur jeweils drei erzielten Treffern die erfolgreichsten Torschützen.

Im Spiel gegen die Katalanen hatte der SCM keine Chance und war vollkommen unterlegen. Bennet Wiegert (41) zeigte sich sichtlich frustriert. © Ronny Hartmann/dpa

Sein Trainer kritisierte die Mannschaft aufgrund ihrer schwachen Vorstellung deutlich schärfer: "Schon zu Spielbeginn wurden unsere Grenzen deutlich. Heute haben wir als Team eine schlechte Leistung gezeigt – es war ein schlechter Tag für uns. Jeder von uns hatte mit eigenen Problemen und Schwierigkeiten zu kämpfen. Über eine Niederlage mit einem Rückstand von 12 Toren kann ich wirklich keine Worte finden."

Dennoch ist noch nichts verloren für den SCM. An den verbleibenden 12 Spieltagen hat das Team weiterhin die Möglichkeit, den sechsten Platz zu erreichen und sich für die K.o.-Phase zu qualifizieren. Bereits am kommenden Mittwoch steht das Duell gegen RK Celje aus Slowenien an, bei dem ein erster Sieg dringend erforderlich ist. Dafür braucht es vor allem eine konstante Leistung.



Auch Wiegert, der die Probleme seiner Truppe kennt, ist sich dessen bewusst: "Die Leistungsspanne der Mannschaft ist momentan einfach zu groß, auch wenn die Saison noch am Anfang steht. Wir erleben zu viele Höhen und Tiefen. Wir müssen dringend die richtige Leistungsbalance finden. Die Frage lautet, wie wir das so schnell wie möglich erreichen können."

Dem SCM bleibt nicht viel Zeit. Bereits am kommenden Sonntag steht die Mannschaft vor der nächsten Aufgabe, wenn der Liga-Alltag weitergeht. Das Prestige-Duell gegen den SC DHfK Leipzig beginnt um 16 Uhr und erfordert den vollen Fokus des Teams.