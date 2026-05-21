Dramatisches Ende in Magdeburg: SCM krönt sich zum Deutschen Meister!

Magdeburg - In einem Herzschlag-Finale reichte dem SC Magdeburg das 30:30-Unentschieden (13:13) gegen die Flensburger, um nach 2024 die zweite Meisterschaft im dritten Jahr bejubeln zu dürfen. Die Partie war bis zur letzten Sekunde noch völlig offen, die Magdeburger überzeugten mit Mentalität und Leidenschaft. TAG24 gratuliert zur Meisterschaft!

Trotz zwischenzeitlichen Schwierigkeiten: Der SCM bejubelt nach 2024 die nächste Deutsche Meisterschaft. © Jan Woitas/dpa

In den ersten 30 Minuten durften die Zuschauer in der GETEC-Arena ein sehr unterhaltsames Duell bestaunen. Es war zu sehen, dass sich Flensburg einen klaren Plan überlegt hatte, um Punkte aus Magdeburg zu entführen.

Diesen setzten sie gut um, sodass es bis Minute 18 bereits 8:11 aus Sicht des SCM stand. Dank eines stark aufgelegten Matej Mandic, der in seinen zwölf Minuten Spielzeit gleich sechs Paraden zeigen konnte, glichen die Grün-Roten bis zur Pause noch aus (13:13).

Auch in der zweiten Hälfte blieb es ein denkbar enges Spiel, das keine Fehler verzieh. Ab der 45. schien es kurzzeitig so, als würde der SCM zu viel nachdenken. Ganze sieben Minuten blieben die Elbestädter ohne einen eigenen Treffer, während die SGF fleißig weiter punktete. Doch auch davon erholten sich die Magdeburger und eine Minute vor Schluss stand es wieder 30:30-Unentschieden. Es bahnte sich ein Krimi an.

Dieser fand seinen absoluten Höhepunkt, als Flensburg fünf Sekunden vor dem Ende einen Angriff vergeigte und Saugstrup zwar noch traf, dieses Tor allerdings zurückgenommen wurde, da es knapp nach dem Schlusspfiff erfolgte. Dies war für den SCM allerdings völlig irrelevant, da das 30:30-Unentschieden reichte, um die Meisterschaft zu sichern und die Zuschauer in Ekstase zu versetzen.