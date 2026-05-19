"Ich spüre schon ein Kribbeln vor diesem Spiel": SCM mit Chance auf die Meisterschaft

Magdeburg - Am kommenden Donnerstag darf sich jeder Handball-Fan auf ein Spektakel freuen, wenn der SC Magdeburg in der heimischen Arena auf Flensburg trifft. Erster gegen Zweiter und für den SCM geht es dabei sogar um die vorzeitige Krönung zum deutschen Meister.

Am kommenden Donnerstag (20 Uhr) hat der SCM die Chance auf den Meistertitel. © Hendrik Schmidt/dpa

"Schon alleine von den Namen ist das ein klangvolles Duell. Das ist etwas Besonderes", sagte Bennet Wiegert in einer Medienrunde vor dem Duell. Flensburg sei für ihn "eine der besten Tempomannschaften der Liga", wo es eine "besondere Leistung" brauchen werde, um am Ende als Sieger von der Platte zu gehen.

Dass der SCM sich in dieser Partie vorzeitig zum Meister krönen könnte, spielt laut Wiegert natürlich eine Rolle: "Ausblenden können wir das nicht und das will ich auch gar nicht. Das soll noch mal einen zusätzlichen Motivationsschub geben. Ob es das tut, oder, ob es uns eher hemmt, das sehen wir am Donnerstag."

Auch wenn der erfahrene 44-Jährige schon einige Erfolge vorzuweisen hat, ändert sich an der Vorfreude und der Anspannung vor diesem Spiel rein gar nichts, meint er: "Ich merke schon ein Kribbeln vor diesem Spiel."