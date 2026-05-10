Magdeburg eine Liga für sich: Dominanter Sieg für den SCM gegen Hamburg

Magdeburg - Der SC Magdeburg findet gegen den HSV den perfekten Abschluss für die intensive Spielwoche. Beim 41:28-Sieg (21:12) gegen die Hamburger verfallen die Grün-Roten in Spielfreude und lassen von der ersten Sekunde an keinen Zweifel daran, wer an diesem Tag als Sieger vom Platz gehen wird.

Der SCM war von Sekunde eins die bessere Mannschaft auf der Platte. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Von Beginn an drückte der SC Magdeburg in der heimischen GETEC-Arena extrem aufs Tempo und war nach gut 15 Minuten bereits mit 11:5 ein gutes Stück vorne. Der HSV hatte überhaupt keine Antwort auf die starke Offensive der Grün-Roten, die in der ersten Hälfte mit Sergey Hernández nicht nur einen starken Rückhalt (acht Paraden), sondern auch einen Goalscorer (zwei Tore) in den eigenen Reihen. Bis zur Pause baute der SCM die Führung sogar noch aus, sodass es mit einem 21:12 in die Kabinen ging.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Elbestädter konzentriert und zogen ihr eigenes Spiel durch. Nach 35 Minuten erhöhte das Team von Bennet Wiegert das erste Mal auf einen Abstand von zehn Treffern (35:25). Einen besonders guten Tag hatte ebenfalls Omar Ingi Magnusson, der bis zur 44. Minute gleich zehn Tore bei einer Wurfquote von hundert Prozent erreichte.

Der HSV ließ in der Folge stetig nach, sodass die Führung der Magdeburger immer höher wurde und kaum so etwas wie Spannung aufkam. Am Ende stand ein 41:28-Sieg auf der Anzeigetafel, der so in der Höhe vollkommen in Ordnung ging.