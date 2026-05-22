"Jetzt müssen wir einfach nur feiern": SCM-Akteure im siebten Himmel

Magdeburg - Der SC Magdeburg ist nach dem Last-Minute-Sieg gegen Flensburg (31:30) zum vierten Mal Deutscher Meister und kann sich nach dem beherzten Auftritt am Donnerstagabend richtig feiern lassen. Die SCM-Akteure versuchen bei aller Emotionalität die richtigen Worte zu finden.

Serge Hernández (r., 30) und Tim Hornke (35) bejubeln die gewonnene Meisterschaft. © Jan Woitas/dpa

"Flensburg reißt hier ein wahnsinniges Spiel ab. Ob ein Unentschieden gerechter gewesen wäre - ich weiß es nicht. Sie fordern uns alles ab, stellen uns immer wieder vor Aufgaben. Beide Mannschaften haben alles auf dem Feld gelassen", fasste Coach Bennet Wiegert (44) im Anschluss das Spiel zusammen.

"Und trotzdem: Wir haben das über die Saison richtig gut gemacht. Diese Meisterschaft steht über allem. Danke für diese Unterstützung, danke für das alles. Wir sind so stolz und dankbar gerade", zeigte sich der Coach emotional. Auf ihn wartete noch auf der Platte die traditionelle Bierdusche, bei dem ihm seine Spieler aus Feierlaune heraus mit Bier überkippten.

Auch die Spieler zeigen sich nach dem dramatischen Sieg aufgelöst: "Es ist jetzt das dritte Mal, aber es ist jedes Mal so etwas Besonderes. Wir haben das ganze Spiel lang gekämpft, um zurückzukommen und am Ende haben wir das geschafft. Jetzt sind wir Deutscher Meister und müssen einfach nur feiern", war Daniel Pettersson (34) zu vernehmen.