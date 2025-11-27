Magdeburg weiter ohne Punktverlust in der Champions League

Bitola - Der SC Magdeburg ist in der Champions League weiter makellos unterwegs.

Magnus Saugstrup Jensen (29, r.) tat sich als bester Schütze hervor. (Archivfoto) © Andreas Gora/dpa

Bei Nordmazedoniens Meister Pelister gewannen die Elbestädter mit 31:26 (15:12). Bester SCM-Schütze war Magnus Saugstrup mit sechs Treffern. Es war der neunte Sieg im neunten Gruppenspiel.

Magdeburg kam in der stimmungsvollen Halle gut in die Partie, erarbeitete sich früh einen kleinen Vorsprung (4:1/6.).

Die Gastgeber um den Ex-Magdeburger Filip Kuzmanovski arbeiteten sich anschließend ins Spiel, das von zahlreichen technischen Fehlern beider Seiten geprägt war.

"Wir werden hier nichts bekommen, nur von uns selber", forderte Trainer Bennet Wiegert in einer Auszeit sein Team auf, sich auf die Intensität einzustellen.

Anschließend setzte sich der SCM auf fünf Treffer ab (13:8/21.), lag zur Pause drei Tore vor.