Beim HC Elbflorenz läuft's einfach! Dierberg und seine Mitspieler haben Grund zum Grinsen

Dresden - Julius Dierberg bekam das Lächeln nach dem dominanten 41:24-Kantersieg (19:12) gegen die TuSEM Essen nicht mehr aus seinem Gesicht. Und das hatte viele Gründe, hing aber auch mit einem Kalt-Getränk zusammen.

Beim 41:24-Heimsieg erzielte Julius Dierberg (l.) neun Tore. © Matthias Rietschel

Zum einen lag das an der kompakten Defensivleistung des HC Elbflorenz, mit der man der unerfahrenen Ruhrpott-Truppe zahlreiche schwere Würfe gab.

Laut Dierberg hielt Torwart Marino Mallwitz "wichtige Bälle, unsere Abwehr stand einfach richtig gut. 24 Gegentore - das spricht für sich."

Aber nicht nur hinten zeigten die Dresdner einen starken Auftritt, auch in der Offensive klappte fast alles - über die vollen 60 Minuten. "In der zweiten Liga kann man einfach nicht nachlassen, egal gegen wen", so der Linksaußen. "Genau das macht uns stark. Dass wir nie zurückstecken, dass wir immer Vollgas geben, dass wir immer volle Kanone geben. Es war einfach eine richtig geile Teamleistung."

Der letzte Grund für das breite Grinsen beim 33-Jährigen: Weil Kreisläufer Jonas Thümmler das 40. Dresdner Tor erzielte, ging die Getränke-Runde nach dem Erfolg auf ihn.