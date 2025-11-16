Musche trifft nach Comeback: SCM schiebt Flensburg von Tabellenspitze

Flensburg - Der SC Magdeburg ist neuer Tabellenführer der Handball-Bundesliga .

Die Spieler des SC Magdeburg bezwangen Tabellenführer Flensburg-Handewitt. © Michael Hundt/dpa

Der Champions-League-Sieger gewann sein Spiel beim bisherigen Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt mit 35:31 (15:17) und verdrängte mit jetzt 21:1 Punkten die Gastgeber (20:4) auf Platz zwei.

Beste Werfer vor 6300 Zuschauern in der ausverkauften Flensburger Arena waren Simon Pytlick (24) und Marko Grgic (22) mit je sieben Toren für die SG sowie Gisli Kristjansson (26) mit acht Treffern für den SCM.

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die sofort einen sicheren Defensivverband stellten. SG-Torhüter Kevin Möller (36) wehrte einen Siebenmeter des Magdeburgers Omar Ingi Magnusson (28) ab (5. Minute).

Kurz darauf erhöhte Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla (28) auf 4:1 für Flensburg.

Das 6:3 der Norddeutschen erzielte Grgic mit einem Tor in das leere Tor der Gäste.