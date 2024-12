Nach knappem Remis - SCM-Trainer Wiegert: "Kann Unzufriedenheit nachvollziehen"

Der SCM trennte sich am Sonntag mit einem Unentschieden von den Berliner Füchsen. © Andreas Gora/dpa

Er drückte seinen Wunsch nach einer technischen Veränderung aus, wie sie beispielsweise von der Europäischen Handball Föderation (EHF) bei Großturnieren bereits eingesetzt wird. "Alles, was zu mehr Gerechtigkeit und Klarheit führt, kann uns nur helfen. Doch das ist natürlich eine Kosten- und Umsetzungsfrage."

Trotz der Winterpause in der Champions League geht es für den Meister in dieser Woche mit einer engen Taktung weiter. Am Mittwoch gastiert der VfL Gummersbach (19 Uhr) an der Elbe, am Sonntag steht in Mannheim das Duell bei den Rhein-Neckar-Löwen (14.20 Uhr/beide Dyn) an. "Das ist eine harte Woche, in der es um harte Punkte geht", fasste der Trainer die Aufgaben zusammen.

Dabei kann der 42-Jährige personell auf den gleichen Stab wie in Berlin setzen, wo die zuletzt noch verletzten deutschen Nationalspieler Philipp Weber (32) und Tim Hornke (34) wieder ohne Einsatzminuten im Kader standen.

"Wir werden versuchen, sie wieder über dosierte Spielanteile heranzuführen. Das wird jetzt nach und nach kommen, dass sie uns wieder helfen können", sagte Wiegert.