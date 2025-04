Ostderby gewonnen: SC Magdeburg mit knappem Sieg gegen Leipzig

Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga trotz einer klaren Leistungssteigerung gegen den SC Magdeburg die fünfte Niederlage nacheinander kassiert.

Matthias Musche (32) vom SC Magdeburg gelangen zwölf Treffer. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa

Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson (52) unterlag im Ostduell vor heimischer Kulisse mit 30:31 (14:13).

Für die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert (43) traf Linksaußen Matthias Musche (32) zwölfmal.

Mit 31:11 Punkten liegt der SCM weiter auf Platz sechs, hat angesichts von noch vier Nachholspielen aber immer noch realistische Chancen auf die erneute Meisterschaft.

Die Leipziger starteten mit viel Energie und störten mit ihrer kompakten 5:1-Abwehr den Spielfluss des SCM. Nach zehn Minuten führten die Gastgeber mit 4:3.

Zwar brachten die Magdeburger in der Folge mehr Tempo in ihre Angriffsaktionen, doch der SC DHfK hielt dagegen und konnte sich auf Witzke verlassen, der in der ersten Hälfte Dreh- und Angelpunkt aller Leipziger Offensivaktionen war.

Bis zur Pause verteidigte der Außenseiter eine knappe Führung.