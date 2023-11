SC Magdeburg deklassiert Eisenach: Nummer 1 der Welt, Nummer 1 der Liga!

Magdeburg – Bereits vor dem Anwurf war klar: Der SCM hatte im Ostduell gegen Eisenach die Chance auf die Tabellenführung. Nach der Niederlage der Füchse gegen starke Kieler benötigte die Wiegert-Truppe nur einen Sieg gegen den Tabellenvorletzten, um sich an die Spitze zu setzen. Offensichtlich Motivation genug, den ThSV vernichtend mit 38:31 (24:16) aus der Halle zu fegen.

Felix Claar (26, l.) wusste die Mannschaft auf die Siegerstraße zu bringen. Der 26-Jährige konnte allein in der ersten Halbzeit sieben Treffer verbuchen. © Ronny Hartmann/dpa

Zwar gestaltete sich das Spiel zu Beginn überraschend ausgeglichen, da die Gäste aus Thüringen stark agierten und der SCM insbesondere in der Zweikampfführung Nachlässigkeiten zeigte. Doch den 15. Pflichtspielsieg in Folge und die Tabellenführung wollten sich die Männer in Grün und Rot offensichtlich nicht nehmen lassen.

Dabei verhinderten viele Fouls und einige Zwei-Minuten-Strafen anfangs ein ansehnliches Handballspiel.

Erst zur Hälfte der ersten Halbzeit konnten sich die Hausherren sukzessive vom ThSV absetzen. Felix Claar wurde zum herausragenden Spieler auf dem Platz, der das Team mitriss. Nach 20 Minuten hatte sich Magdeburg eine 3-Tore-Führung erarbeitet – 15:12.

Danach lief das Spiel leichter, es gab nichts mehr zu bemängeln. Eisenach konnte nicht mehr mithalten, während sich die Club-WM-Gewinner zusätzlich defensiv stabilisiert hatte.

Am Ende der ersten Hälfte hatte Eisenach kaum noch Luft zum Atmen, die Magdeburger waren gnadenlos. Mit einer 8-Tore-Führung für den SCM ging es für beide Teams in die Pause – 24:16.