SCM-Party: Pyro-Wahnsinn für die Nummer 1 der Welt!

Magdeburg - Die alten und neuen Klub-Weltmeister sind seit Montag wieder in ihrer Heimatstadt. An der GETEC-Arena bereiteten die Fans ihren Helden in Grün und Rot einen gebührenden Empfang. Selbst Oberbürgermeisterin Simone Borris (60) wurde zum Pyro-Fan der Titelverteidiger.