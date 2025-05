SC Magdeburg mit Kantersieg bei Schlusslicht Potsdam

Alles in Kürze

Nach dem Seitenwechsel leistete Potsdam mehr Widerstand. (Archivbild) © Julius Frick/dpa

Der Titelverteidiger gewann sein letztes Nachholspiel beim Schlusslicht 1. VfL Potsdam mit 37:23 (18:8). Magdeburg bleibt Dritter, Potsdam ist damit endgültig abgestiegen.

Beste Magdeburger Schützen waren Omar Magnusson mit elf und Gisli Kristjansson mit sechs Toren.

Die Gäste übernahmen von Beginn an die Initiative und gingen gleich in Führung. Sie standen sehr kompakt in der Defensive, hatten allerdings auch leichtes Spiel gegen sehr harmlose Gastgeber.

Bei vielen Verlegenheitswürfen hatte SCM-Keeper Sergey Hernandez keine Probleme.