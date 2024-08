SC Magdeburg siegt auch im zweiten Testspiel

Bernburg - Die Handballer des SC Magdeburg haben auch ihr zweites Testspiel vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison gewonnen.

SCM-Trainer Bennet Wiegert (42) führte sein Team auch beim zweiten Testspiel zum Sieg. (Archivbild) © Uwe Anspach/dpa

In einem Monat steht das erste Spiel für die Magdeburger in der Handball-Bundesliga an. Zur Vorbereitung auf die neue Saison bestritt die Mannschaft heute ihr zweites Testspiel.

Nachdem das Team um Trainer Bennet Wiegert (42) das erste Spiel gegen HC Erlangen gewinnen konnte, wurde nach dem heutigen Spiel gegen Zweitligist TuS N-Lübbecke ebenfalls gefeiert.

Der Deutsche Handball-Meister erlangte in Bernburg einen Spielstand von 31:27 (10:12).

Trainer des TuS N-Lübbecke ist der frühere Magdeburger Michael Haaß (40). Seine Mannschaft lief erneut mit einem gemischten Kader aus Profis und Drittliga-Talenten auf.

Für den SCM stehen die nächsten Testspiele vom 16. bis 18. August beim Wartburg-Cup in Eisenach an.