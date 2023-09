SCM fühlt sich nach Ost-Derby wie Verlierer: "Wir sind mit dem Punkt gut bedient"

Bennet Wiegert (41): Die Enttäuschung spiegelte sich deutlich in seinem Gesicht wider, besonders nach der starken ersten Halbzeit seiner Mannschaft. © Ronny Hartmann/dpa

Nach der ersten Halbzeit hätte wohl niemand erwartet, dass der SC Magdeburg am gestrigen Sonntagnachmittag in Leipzig nicht als Sieger vom Parkett gehen würde.

Innerhalb von nur acht Minuten in der ersten Halbzeit gelang es dem Wiegert-Team, sich mit 10:3 abzusetzen.

Mit dieser komfortablen Führung im Rücken agierte Grün-Rot abgezockt, während Leipzig auf verlorenem Posten schien. Dennoch hatte der SC DHfK kurz vor Schluss die Möglichkeit, den Sieg einzufahren.

SCM-Trainer Wiegert resümierte über den Spielverlauf: "In der ersten Halbzeit waren wir sehr dominant, aber in der zweiten Halbzeit sind wir in alte Muster zurückgefallen. Wir haben viele klare Chancen vergeben, die Führung zu schnell abgegeben, und am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein."

Die Reaktion des SC Magdeburg nach der harten Niederlage in Barcelona dürfte wohl anders erwartet worden sein. Ein Sieg hätte enorm zur Stärkung der Moral beigetragen, insbesondere angesichts des Spielplans: Schon am kommenden Mittwoch steht das nächste Champions-League-Spiel gegen RK Celje an, gefolgt vom Mega-Kracher gegen Kiel am Samstagabend.