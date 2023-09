SC Magdeburg verpasst Wiedergutmachung: Wildes Ost-Derby endet unentschieden

Leipzig – Nach der Klatsche in Barcelona und dem holprigen Champions-League-Start trat der SC Magdeburg am heutigen Sonntag im Ost-Derby in Leipzig gegen den SC DHfK an. Die Reaktion des Teams unter Trainer Wiegert wurde mit großer Spannung erwartet, schnell wurde offensichtlich, dass die Magdeburger Wut im Bauch hatten. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel immer turbulenter und gipfelte schließlich in einem verrückten Unentschieden. Das Endergebnis lautete 27:27 (10:15).