SCM gegen GOG: Heimsieg, Wiegert-Ausraster und mitreißende Stimmung

Magdeburg - Am Ende entwickelte sich der Champions-League-Abend für den SC Magdeburg zu einer wirklich gelungenen Veranstaltung. Gegen den dänischen Meister GOG sicherte sich die Mannschaft von Bennet Wiegert (41) am gestrigen Donnerstag den fünften Sieg in Folge in der Gruppenphase. Dabei sah es in der ersten Hälfte noch ganz anders aus.

"Wir mussten in den letzten Tagen viel reisen", betonte Wiegert, der seiner Mannschaft den Kaltstart in der ersten Hälfte aufgrund der Reisestrapazen zu verzeihen schien.

"Wir hatten einen schwierigen Start mit vielen Fehlern - meiner Meinung nach zu viele Fehler", äußerte sich Wiegert im Anschluss des Spiels auf der Pressekonferenz. Dennoch war er "stolz" auf sein Team - und das völlig zu Recht. Erst seit Montag ist das Team nach der erfolgreichen Titelverteidigung bei der Klub-WM in Saudi-Arabien überhaupt wieder in Deutschland.

"Man of the Match": Michael Damgaard (33) erzielte sieben Treffer und bereitete einen vor. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Was die Stimmung in der Halle am gestrigen Abend betraf, ließ nicht nur Wiegert, der es als "unglaublich" beschrieb, verlauten, was das für die Mannschaft bedeutet.

"Man of the Match" Michael Damgaard (33), der sieben Treffer erzielt hatte, sagte voller Begeisterung: "Mit dieser Atmosphäre im Rücken ist es egal, wer kommt, es wird schwer für sie zu gewinnen."



Und da ist offensichtlich etwas dran. GOG-Geschäftsführer Kasper Jørgensen (46) bilanzierte im Nachgang, dass man "in den letzten 15 Minuten nicht mehr mithalten konnte". Kaum verwunderlich bei dem überwältigenden Lärm in der Arena und der spürbaren Symbiose aus Heimmannschaft und Kulisse.

Morten Olsen (39), der viele Jahre bei der TSV Hannover-Burgdorf gespielt hatte und die Magdeburger Arena daher bestens kannte, wirkte fast beeindruckt: "Wir müssen es akzeptieren. Magdeburg ist zurzeit das beste Team der Welt, wie es durchgehend in der Halle gerufen wurde."

Für den SCM beginnt nun die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Eisenach am kommenden Sonntag. Die Erleichterung über ein zweites Spiel in Folge in Magdeburg war Wiegert definitiv anzumerken, der wohl vorerst keine Kilometer mehr auf sich nehmen wollte.