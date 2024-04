SCM-Portner suspendiert - Kristjansson: "Ich glaube Niko und stehe an seiner Seite!"

Portners Fehlen macht sich beim Champions-League-Sieger zumindest aus sportlicher Sicht bislang nicht bemerkbar. Sergey Hernandez (28) trumpfte beim DHB-Pokal auf und führte die Magdeburger zum Titel. Auch in der Liga hat sich der SCM an die Spitze gespielt.

"Ich glaube Niko und stehe an seiner Seite. Ich weiß, was für ein toller Mensch er ist. Niko ist ein richtig guter und geiler Typ. Wir als Mannschaft vermissen ihn. Es tut mir echt leid, dass er durch diesen ganzen Scheiß durchgehen muss", sagte der isländische Rückraumspieler der "Sport Bild".

"Wenn Sergey weiter so performt, dann reicht das auch. Sergey hat es in Köln überragend gemacht, und ich hoffe einfach, dass er weiterhin so stark ist. Am Ende ist es egal, wer im Tor steht. Hauptsache, derjenige hält", befand Kristjansson.