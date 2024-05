Nach Doping-Skandal beim SCM: Portner bekommt mehr Zeit für den Beweis seiner Unschuld

Magdeburg - SC Magdeburgs Torhüter Nikola Portner (30) will nach zwei positiven Proben seine Unschuld beweisen. Dafür bekommt er mehr Zeit. Doping-Experte Fritz Sörgel (74) zweifelt an einigen Argumenten.

Nicola Portner (30) behauptet, durch die Haut zufällig in Kontakt mit Drogen gekommen zu sein. © Eroll Popova/dpa

SCM-Anwalt Rainer Tarek Cherkeh hatte bislang behauptet, dass die gemessene Konzentrationshöhe einen Bruchteil einer typischen Einnahme dieser Substanz betrage.

"Nach aktuellem Kenntnisstand resp. weitergehenden Untersuchungen ist überdies ausgeschlossen, dass in den Wochen und Monaten vor dem relevanten Dopingtest jemals eine 'normale' Konsummenge von Methamphetamin in Nikola Portners Körper gelangt ist."

Doping-Experte Fritz Sörgel hat Zweifel. Das Argument, die Aufnahme sei möglicherweise über die Haut erfolgt, reiche nicht. "Das ist für mich total abwegig", sagte er zuletzt bei Sport1.

Grundsätzlich könne man Drogen zwar über die Haut aufnehmen, dann müsste man diese aber pharmazeutisch wie "eine Salbe, ein Gel oder hochkompliziertes Pflaster" vorbereiten.

"Zufällig kann das also nicht passiert sein. Bei einem Stoff dieser Art, der einfach mal so auf die Haut kommt, findet keine nennenswerte Aufnahme des Stoffes durch die Haut statt. Wer so was ernsthaft diskutiert, versucht, einen Rettungsanker zu finden, mehr nicht", sagte Sörgel.

Portner sei in der Pflicht, einen Beweis zu erbringen, "wie lange er braucht, um die Dosis auszuscheiden und klarzustellen, dass er das nicht vor dem Spiel genommen hat", betonte der Experte.