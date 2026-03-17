Schock für Handball-Trainer Siewert: Zweiter Schlaganfall in kurzer Zeit!

Berlin - Rund ein halbes Jahr nach seinem spektakulären Abschied bei den Füchsen Berlin hat Handballtrainer Jaron Siewert (32) erstmals ein ernstes gesundheitliches Problem offenbart.

Jaron Siewert (32) hat im Oktober 2025 seinen zweiten Schlaganfall erlitten. © Andreas Gora/dpa

"Zwei Monate nach meinem Rausschmiss habe ich einen Schlaganfall erlitten, und da bin ich wirklich am Boden angekommen. Da habe ich alles hinterfragt", offenbart der 32-Jährige im Gespräch mit dem Streamingdienst Dyn.

Für Siewert war es bereits der zweite Schlaganfall nach dem ersten im Jahr 2022 bei einem Training der Füchse. Der erneute Vorfall ereignete sich im Oktober 2025, als der Trainer gerade mal 31 Jahre alt war.

"Da brauche ich keinem erzählen, was das mit einem macht und auch einige Gedanken im Kopf hervorbringt, was die Zukunft betrifft", erklärt der ehemalige Spieler.

Die Ärzte versicherten ihm, dass der Vorfall nichts mit Stress zu tun habe. "Sonst wäre es in der Saison passiert oder spätestens zum Saisonfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen", so Siewert.

Ursache sei stattdessen ein Blutverdünner gewesen, der ihm bereits 2022 verschrieben wurde. "Das war ein Medikament, was noch in der Testung war, aber wohl nach neuestem Kenntnisstand nicht für Schlaganfall-Patienten gedacht ist", erzählt der Trainer.