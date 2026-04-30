Union-Berlin-Blog: Nur ein Sieg zählt!

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Im Union Berlin-Blog berichten drei waschechte Berliner Fußball-Fan-Originale über die Eisernen aus Köpenick.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.
Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.  © Archiv

Die Autoren:

Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.

Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

Trainerin-Effekt verpufft: Union Berlin weiter in Krise - Eta schon wieder vor Aus?
1. FC Union Berlin Trainerin-Effekt verpufft: Union Berlin weiter in Krise - Eta schon wieder vor Aus?

Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

30. April: Nur ein Sieg zählt!

Am kommenden Samstag spielt der 1.FC Union gegen den 1.FC Köln.
Am kommenden Samstag spielt der 1.FC Union gegen den 1.FC Köln.  © Jan Woitas/dpa

Icke: Samstag 15.30 Uhr AdAF spielt der 1.FC Union gegen den 1.FC Köln. Und mit Verlaub – nur 3 Punkte für die Heimmannschaft sind erlaubt. Alles andere wären Ausreden. Wir brauchen genau diese drei Zähler, um uns relaxt zurücklehnen zu können und die restlichen zwei Partien ohne Sorgen zu absolvieren.

Auf unserer Seite sind die beiden Keeper Rönnow und Raab verletzt. Aber auch das wäre keine Ausrede, weil wir mit Klaus noch einen guten dritten Mann zur Verfügung haben. Das hat er in Leipzig gezeigt. Er kam rein und stand sicher. Ansonsten ist die Hoffnung vorhanden, dass wir endlich einmal die besten (zur Verfügung stehenden) Spieler auf den Platz bringen. Und dazu gehören zurzeit unweigerlich Köhn auf der linken Außenbahn und Kral als 8er. Wahrscheinlich aber wird Schäfer im Zentrum auflaufen. Juranovic hat seine Verletzung jetzt schon länger hinter sich gebracht. Auch er könnte eine Bereicherung auf der rechten Außenbahn darstellen. Jeong soll angeschlagen sein. Keine Alternative für ihn wäre Burke. Aktuell behindert er eher unser Spiel, als er nützt. Damit wäre die stärkste Elf für den Samstag wohl diese: Klaus-Doekhi, Querfeld, Leite-Juranovic, Khedira, Kral (Schäfer), Köhn-Jeong, Ilic, Ansah. Schön wäre es wieder, wenn Güther eine Viertelstunde erhält.

Die Kölner reisen mit einem in Gala-Form befindlichen El Mala an. Zur rechten Zeit, jedenfalls aus ihrer Sicht. Möchte der junge Mann doch noch auf den WM-Zug aufspringen. Das letzte Spiel AdAF haben die Kölner mit 0:2 verloren. Generell haben sie Aufhole-Bedarf. 6 Siege von Köln stehen immerhin 10 Union-Siege gegenüber. Dreimal trennte man sich Unentschieden. In der Tabelle stehen die Kölner einen Punkt hinter uns. Aber sie haben das wesentlich bessere Torverhältnis. Das könnte ein Fingerzeig sein, dass sie auch mit einem Punkt zufrieden sein könnten.

Torwart-Alarm bei Union: Patzen sich die Eisernen zum Klassenerhalt?
1. FC Union Berlin Torwart-Alarm bei Union: Patzen sich die Eisernen zum Klassenerhalt?

Ein wenig Wut im Bauch dürften die Kölner auch noch mitbringen. Hat man letzte Woche doch zu Hause gegen Leverkusen nur durch einen sehr umstrittenen Elfmeter verloren. Neben El Mala spielt aktuell auch Ex-Unioner Bülter im Stamm. Der ehemalige Berliner Maina wird die rechte Außenbahn entlang flitzen (er ist so schnell wie Burke). Und der formstarke jetzige Führungsspieler Kaminski auf links. Auf die vier Spieler gilt es aufzupassen.

Und dann sollten wir unsere eigenen Stärken in den Vordergrund rücken. Das konzentrierte Pressing wieder hervorholen. Die Lücken in der Abwehr schließen, bevor sie da sind. Und dazu sich trauen - in den Strafraum einzudringen. Ob per Dribbling oder Kurzsprint ist ... dabei völlig egal. Dann haben wir genug Qualität auf dem Platz, um die Kölner schlagen zu können. Eiserne Fokussierung!

27. April: Vergesst den April, der Mai ist entscheidend

Trainerin Marie-Louise Eta (1. FC Union Berlin) und ihrem Team steht die Enttäuschung nach dem letzten Spiel gegen Leipzig ins Gesicht geschrieben.
Trainerin Marie-Louise Eta (1. FC Union Berlin) und ihrem Team steht die Enttäuschung nach dem letzten Spiel gegen Leipzig ins Gesicht geschrieben.  © Jan Woitas/dpa

Unionfux: Was für ein grottiger April: Weder Ergebnisse noch Leistungen stimmen - und selbst der viel beachtete Trainerwechsel bringt (erst mal) nichts. Zum Glück macht die Konkurrenz auch nicht so große Sprünge, aber die Hoffnung, den Klassenerhalt schon diesen Monat einzutüten, erweist sich rückblickend als nahezu albern. Nun haben wir noch drei Spiele im Mai, davon zwei Heimspiele, da müssten die drei, vielleicht nicht mal benötigten, Punkte drin sein. Allerdings muss dazu die seltsam träge und unterspannte Einstellung der Mannschaft besser werden. Vor allem in dieser Frage hatte ich mir einen deutlichen Ruck nach der Verpflichtung von Marie-Louise Eta erhofft. Man will einfach das Gefühl haben, dass die Mannschaft „ihr Herz auf dem Platz lässt“, um diesen romantischen Begriff zu nutzen, und zwar ohne Wenn und Aber. Und dieses Gefühl hatte man jetzt schon zu lange nicht, dass die Truppe sich zerreißt und den Sieg mehr als der Gegner will, erst recht, wenn der Kontrahent sich auf Augenhöhe befindet. Die mittlerweile in jedem Spiel vorkommenden grauenvollen Fehlpässe sind in erster Linie mangelnde Konzentration, die fehlende Laufbereitschaft wirft Fragen bezüglich der Fitness auf, die schwache Antizipation ist wohl eine Kombination aus beidem. Inwiefern einige Spieler mit dem Kopf schon woanders sind, kann man nur spekulieren.

Mag sein, dass die Qualität dieser Mannschaft nicht allzu überragend ist, aber wenn kaum jemand Normalform erreicht (von mehr will ich gar nicht mal reden), dann wird es richtig kritisch. Dabei spielen die meisten doch schon länger zusammen, es ist genug Erstligaerfahrung vorhanden, da sind zudem einige ehemalige und auch aktuelle Nationalspieler.

Zudem wundert mich etwas, dass Köhn und Kral von der Trainerin offenbar geschont werden, denn Rothe und Haberer bzw. Kemlein sind alles andere als gut drauf. Da kommt insgesamt zu wenig an Dynamik und Ideen. Juranovic müsste wieder mehr Spielzeit bekommen, ebenso Burcu. Das wird auch keine spielerische Revolution auslösen, aber Köhn bringt etwas mehr Geschwindigkeit mit, Kral mehr Initiative und technische Qualität, Juranovic bringt gefährliche Standards und Burcu ein wenig mehr Unberechenbarkeit. Außerdem könnte ich mir vorstellen, Ilic als eine Art hängende Spitze zu installieren, dass er in der Lage ist, seine Mitspieler in Szene zu setzen, hat er ja schon öfter bewiesen. Und die Trainerin sollte bei Bedarf ruhig etwas mutiger und vor allem früher wechseln, um entsprechende Impulse an die Mannschaft weiterzugeben.

Der Mai kann und muss etwas für die verkorkste Saison versöhnen, es müssen ja nicht gleich alle neun möglichen Punkte sein, es genügt schon, die schwache Heimbilanz noch ein bisschen aufzupolieren. Dazu müssen Mannschaft und auch die Trainerin aber mehr oder weniger über sich hinauswachsen und zeigen, dass sie unbedingt weiter in die Bundesliga gehören, ganz davon abgesehen, dass das Niveau der letzten Spiele nicht der Anspruch der Spieler sein kann und ihnen dieses Gekicke auch keinen Spaß machen dürfte.

Frederik Rönnow kann dabei leider nicht mehr helfen, denn unser Däne hat sich in Leipzig die Adduktoren im rechten Oberschenkel verletzt, das dürfte das Saisonaus für ihn bedeuten.

So haben wir die erste Saison mit drei Keepern seit 2011/12 (damals waren es Glinker, Höttecke und Pruschke). Interessanterweise sind dabei zwei absolute Bundesligadebütanten mit Matheo Raab (der vielleicht am Samstag auf der Bank sitzen könnte, wenn nicht, wird wohl der junge Wisbereit aus der U19 dort Platz nehmen) und Carl Klaus, der gegen Köln höchstwahrscheinlich zu seinem zweiten Bundesligaspiel kommen wird. Doch egal wie, im Endspurt muss es knallen!!

25. April: Jetzt wird es eng beim 1.FC Ideenlos

Am Freitag siegte der RB Leipzig 3 zu 1 gegen den 1.FC Union Berlin.
Am Freitag siegte der RB Leipzig 3 zu 1 gegen den 1.FC Union Berlin.  © Jan Woitas/dpa

Icke: Schon wieder so ein Gurkenspiel beim Kick Leipzig – Union. Es macht kaum noch Spaß hinzuschauen. Und ja, dass ist inzwischen die Meinung sehr vieler Fans. Union wie immer, die letzten 10 Minuten der offiziellen Spielzeit – plus der Nachspielzeit – waren engagiert, kämpferisch und Anschauens wert. Über die Zeit zuvor decken wir den Mantel des Schweigens. Ne doch nicht, bestimmte Dinge müssen angesprochen werden.

Mit einem Doppelschlag in der 22. und 25. Minuten gewann Leipzig das Spiel. Da war schon klar, wir kommen nicht entscheidend wieder ins Spiel zurück. Warum? Zum einen hatten wir bzw. Rönnow Pech. Er verletzte sich und musste schon in der 31.Mnute durch Klaus ersetzt werden. Der allerdings hielt überraschend stark. Davor war aber schon zu sehen, wo uns der Schuh drückt. Rothe hatte keinerlei Bindung zum Spiel. Seine Schnelligkeitsnachteile traten gegen die sehr schnellen Leipziger Spieler brutal zum Vorschein. Das wusste man aber vorher! Warum Eta hier Rothe statt unserem schnellen Köhn auf der Außenbahn brachte, bleibt wohl ihr Geheimnis. Spätestens zur Halbzeit hätte man das korrigieren müssen. Es geschah … nichts dergleichen.

Burke zog ein paar Mal ganz ordentlich zum Sprint an. Und beschäftigte damit die Leipziger. So weit, so gut. Nur kann er Bälle dann nicht verarbeiten. Das fängt beim simplen Ball stoppen und unter Kontrolle bringen an und endet nach einem Sprint, weil er den Ball nicht maßgerecht zum Mitspieler bringt. So macht sich Union selbst alles kaputt. Manche Ansätze im Spiel nach vorn sahen erst einmal ganz ordentlich aus. Aber irgendeinen Fehler gab es in der Aufbaukette immer.

In der 63.Minute machte Baku dann den Deckel zu. Sein 3:0 ließ keine Nuancen mehr offen. Wir schafften in der 78.Minute durch Doekhi zwar noch das 3:1. Aber so richtig glaubte keiner mehr an einen Punkt. Obwohl Ansah in der 91.Minute sogar das 3:2 erzielte, aber 10 cm im Abseits stand. Warum Trainerin Eta erst in der 68.Minute wechselte, konnte man kaum verstehen. Kemlein kam für Haberer und mit Ansah kam ein zusätzlicher Offensiver für Trimmel. Dadurch musste natürlich taktisch umgestellt werden, was aber auch verpuffte. Den ballgewandten Burcu brachte sie erst in der 83.Minute. Das war ebenfalls viel zu spät.

Christian Beeck sah das genauso: "Es wird nicht besser. Einigen Spielern fehlt einfach die Qualität für die 1.Liga. Die Mannschaft wirkte wiederholt nicht ausreichend fit (physisch und mental) für ein Bundesligaspiel. Im Grunde auch alles unwichtig. Wir benötigen dringend einen Dreier, um uns alle zu beruhigen. Die Art und Weise ist egal."

Auch nicht ganz unwichtig wäre es zu fragen, warum für Kemlein (seine Startelfpause war richtig) wieder Haberer in die erste Formation rückte? Er ist seit Monaten in keiner guten Form (was auch Fragen zu seiner Vertragsverlängerung aufwirft). Kral macht eigentlich immer ein gutes Spiel, wenn er eingewechselt wird. Es ist doch verrückt, alle sehen das und doch steht er nie in der Startelf.

Wir fassen zusammen: Es ändert sich leider gar nichts. Unsere Fehler-Quote ist eine Katastrophe. Wir haben Spieler mit einer guten Form auf der Reserve-Bank (Köhn, Kral), die wir einfach ignorieren. Warum auch immer! Unsere Schnelligkeits-Nachteile (Rothe, Querfeld) im Team sind sehr offensichtlich. Und wir haben keine Stürmer. Jedenfalls keine, die in der Lage sind, wenigstens ab und zu das Tor zu treffen.     

So es ganz schlecht läuft, ziehen heute Köln, Gladbach, der HSV und Bremen an uns vorbei. Wenn sie ihre Spiele gewinnen. Das ist nicht zu erwarten, aber möglich. Wir können nur sehr froh sein, dass es mit Heidenheim, Wolfsburg und St. Pauli gleich drei Mannschaften gibt, die noch schlechter sind als wir. Allerdings ist unser Abstand auf Pauli auf 5 Punkte geschrumpft. Gewinnen die Norddeutschen heute, so sind sie bis auf 2 Punkte an uns dran. Das heißt für uns, wir MÜSSEN kommende Woche Köln schlagen. Eta bitte justiere die kleinen Stellschrauben, die alle sehen! Diese drei Punkte gegen Köln sind für uns essentiell! Eisern.          

22. April: Hoffen wir das Beste - Keine Favoritenbürde in Leipzig

Am kommenden Freitag trifft der 1. FC Union Berlin auf den RB Leipzig.
Am kommenden Freitag trifft der 1. FC Union Berlin auf den RB Leipzig.  © Andreas Gora/dpa

UnionfuxIrgendwie treten wir auf der Stelle, auch wenn jetzt nicht mehr Baumgart der Cheftrainer ist - weiterhin tun wir uns nach vorne schwer und hinten sind wir nicht ganz dicht. Nichtsdestotrotz haben wir noch vier Spiele und alles in der eigenen Hand, wahrscheinlich fehlt uns nur noch ein weiterer Sieg zum Klassenerhalt - das muss doch machbar sein. 

Und wenn nicht - dann haben wir die Klasse einfach nicht verdient, dann fehlt uns eben doch schlicht und ergreifend die Qualität. Doch so weit ist es längst noch nicht. Zugegeben: eine Heimmacht sind wir nicht mehr so wirklich, was waren das noch für Zeiten, als wir vierundzwanzig Heimspiele am Stück unbesiegt waren, heute kaum noch vorstellbar, obwohl das alles nur wenige Jahre her ist - ja, in der Saison 2022/23 waren wir das einzige Team der großen fünf Ligen ohne Heimniederlage, das nenne ich mal legendär. 

Auf jeden Fall war das Heimspiel gegen Wolfsburg ein kleiner Schritt nach vorn, wir waren offensiv präsenter als in etlichen Spielen davor, leider mit wenig Ertrag, aber momentan müssen wir aus jeder Blüte Honig saugen. Und das Gute ist, am Freitag müssen wir auswärts ran und unser nächster Kontrahent ist eigentlich ein Lieblingsgegner von uns, gegen die Brausetruppe hatten wir zwischenzeitlich fünfmal am Stück gewonnen (immer 2:1), obendrein war das letzte Spiel gegen das Konstrukt das letzte wirklich gute Spiel in dieser Saison. Und noch besser ist: niemand erwartet etwas von uns in diesem Spiel, wir sind die letzten vier Spiele sieglos, die Brausejungs haben die letzten vier Partien gewonnen, das Momentum ist also nicht gerade auf unserer Seite. Das sind jedoch, zumindest für uns, ganz gute Voraussetzungen - denn mit der Favoritenrolle haben wir nun wirklich große Schwierigkeiten, Beispiele gibt’s zuhauf. 

Und nicht umsonst waren unsere zwei Rückrundensiege gegen Leverkusen und in Freiburg doch eher unerwartet. 

Vielleicht hat Marie-Louise Eta ja ein paar gute Ideen, wie man der spielerischen Überlegenheit von Rasenballsport (was die deutsche Sprache so alles hergibt…) begegnen kann, auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass sie unter Umständen nicht so zaghaft wechselt wie bei ihrer Premiere, wo Impulse von außen schon zur Halbzeit gut gewesen wären. 

Und verrückterweise könnten ja mal ein, zwei oder drei Akteure richtig gut abliefern, das heißt mehr als nur vorhanden sein, das kam ja auch schon länger nicht vor - und ebenso könnte uns das Matchglück ja wieder etwas mehr hold sein. Viel Konjunktiv, viel schlichte Hoffnung, ich weiß. Und mag ja auch sein, dass ungebrochener Optimismus mittlerweile schwerfällt, aber was anderes bleibt uns wohl kaum übrig. Also gehen wir einfach davon aus, dass wir aus Leipzig was mitnehmen und etwas entspannter in den Mai blicken können - Freitag um halb elf sind wir dann definitiv schlauer. Anfang der Woche war zu lesen, dass der ausgeliehene Stanley Nsoki fest von Hoffenheim verpflichtet wird, von anderthalb Millionen Ablöse und einem Drei-Jahres-Vertrag ist die Rede, damit hat wohl kaum jemand gerechnet. 

Und es löst doch eher gemischte Gefühle aus - einerseits sind anderthalb Millionen nicht soviel für einen Spieler, der noch vor wenigen Jahren OGC Nizza und dann den Hoffenheimern satte zwölf Millionen wert war, sich zudem mit siebenundzwanzig im besten Alter befindet und ja auch schon gezeigt hat, wie wertvoll er sein kann (zwei hervorragende Vorlagen in Stuttgart und Freiburg), andererseits ist seine Bilanz bei uns ansonsten eher überschaubar, zwölf Spiele sind ingesamt nicht gerade üppig und so wirklich überzeugend war er dabei doch selten. Insofern ist die Entscheidung nicht so leicht nachzuvollziehen, ich wüsste gern, woraus sie sich nun letztendlich speist, abgesehen vom Prinzip „Haben ist besser als brauchen“. Möglicherweise soll Nsoki dann gemeinsam mit dem Belgier van den Bosch die neue Innenverteidigung bilden, wenn Doekhi und Leite im Sommer gehen. Und ja, er wäre nicht der erste Spieler, der bei uns mit Verspätung durchstartet. Auch hier müssen wir also das Beste hoffen - aber darin haben wir ja schließlich Übung. 

19. April: Auch Eta kann keine Wunder vollbringen

Enttäuschung über das Ergebnis bei der Mannschaft. Trainerin Marie-Louise Eta (Union Berlin) bedankt sich bei den Spielern.
Enttäuschung über das Ergebnis bei der Mannschaft. Trainerin Marie-Louise Eta (Union Berlin) bedankt sich bei den Spielern.  © Andreas Gora/dpa

Icke: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die meisten Unioner gingen ins Stadion, nicht nur, weil sie immer dort hingehen, sondern auch mit der Hoffnung verbunden, heute ändert sich etwas. Wir spielen endlich mal wieder überzeugenden Fußball und gewinnen ein Spiel. Zumal wir heute mit drei Punkten den Sack hätten zumachen können. Es sollte nicht sein…

Schon in der 11. Minute ging Wolfsburg in Führung. Wir vom Blog hatten vor Wimmer gewarnt und er startet prompt einen Sololauf und schließt ihn mit der Wolfsburger Führung ab. Das Tor erzielte er mit dem Außenrist. Das können wohl die wenigsten Spieler. Und ja, wir bemühten uns in der 1. Halbzeit wirklich. Wir hatten wesentlich mehr Torschüsse als auch viel mehr Tor-Chancen. Mehrere Male sah ich den Ball schon im Tor. Aber entweder vergeigten wir im letzten Augenblick oder ein Wolfsburger bekam noch einen Fuß dazwischen.

So ging es in die Kabine. Trotzdem war man noch hoffnungsvoll. Wir hatten ja genügend Chancen. Auch wenn unser Spiel nach wie vor voll mit Fehlern war. Wieder wackelte unsere Abwehr. Wieder leisteten wir uns Abspielfehler, die einfach unnötig sind. Wieder machten wir das Spiel – auch bei besten Möglichkeiten – nicht schnell. Und wieder trauten sich viele unserer Spieler nichts zu. Sie hatten kaum Selbstvertrauen. Prägnantestes Beispiel dafür war Burke. Ich konnte das gut beobachten, spielte er doch in Halbzeit eins direkt vor mir. Sollte er mal auf dem rechten Flügel den Ball gesichert haben, so drang er mitnichten per Dribbling in den Strafraum ein, sondern spielte wieder zurück.

Das Spiel zur 2. Halbzeit begann wie ein unangenehmes Feuerwerk. Doekhi vertändelte den Ball. Pejcinovic nahm ihn auf, lief noch ein paar Meter und schlenzte ihn ins äußerste Eck. Das alles geschah langsam und für alle sichtbar. Und auch der Ball hatte eine lange Flugbahn. An einem Sahne-Tag hätte den Rönnow wohl gehabt. Heute nicht. Und nun? Die Wolfsburger führten schon in der 46. Minute mit 2:0 bei uns. Nun musste aber bei uns etwas passieren? Einwechslungen? Taktische Änderungen? Flügelspiel? Nichts dergleichen passierte. Ja wir wollten, konnten aber nicht. Der Ballbesitz änderte sich etwas zu unseren Gunsten. Und ja, wir hatten gute und klare Chancen für Tore. Schlussendlich ging der große Ruck nicht durch unsere Mannschaft.

Erst in der 68. Minute brachte Eta mit Köhn und Skarke frische Kräfte. Das verpuffte. In der 75. legte sie mit Schäfer noch einmal nach. Viel zu spät! Was man uns anrechnen kann: wir hörten nie auf, alles zu versuchen. Und in der 85. Minute gelang Burke tatsächlich das Anschluss-Tor. Warum das gerade in dieser Phase passierte? Seit circa der 80. Minute griffen wir bedingungslos an. Erst ab diesem Zeitpunkt machte das Spiel für Unioner Spaß. Endlich war Biss drin. In der 88. Minute kamen dann noch Burcu und Haberer. Burcu belebte das Spiel noch einmal durch seine Ballsicherheit. Und es kamen noch mehrere Gelegenheiten zum Remis. Es sollte nicht mehr sein. Allerdings brachten wir alle unsere Einwechselspieler viel zu spät. Und unser Feuerwerk begann erst in der 80. Minute. Mit den fünf Minuten Nachspielzeit waren exakt die letzten 15 Minuten von Union anschauenswert. Das war gegen diesen Gegner heute zu wenig.

Die Quintessenz des heutigen Spiels: Marie-Louise Eta kann auch keine Wunder vollbringen. Wir haben eine große Chance verpasst … unseren Klassenerhalt zu sichern. Und die Trainerin wird hoffentlich in den kommenden vier Spielen frühzeitiger wechseln. Auch als Signal an die Mannschaft. Güther kam heute nicht zum Einsatz. Sein Auftrag war, Hertha bei den Junioren abzuschießen, was er mit vier Torbeteiligungen auch glänzend erledigte. In Zukunft könnte es durchaus sinnvoll sein, mit Burcu und Güther Wert auf die spielerischen Komponenten zu legen. Skarke und Burke hatten heute – durch verengte Räume – kaum Szenen. Das Burke-Tor mal ausgeklammert.

Kommende Woche spielen wir schon Freitagabend in Leipzig. Normalerweise liegen uns ja die starken Teams der Bundesliga. Und in den letzten Spielen in Leipzig sahen wir oft sehr gut aus. Diesmal bin ich eher skeptisch. Unseren Spielern fehlt das Selbstvertrauen. Unsere vollste Konzentration müssen wir wohl auf das dann kommende Heimspiel gegen Köln legen. Eisern!

16. April: Union – Wolfsburg, das wird sehr intensiv!

Union Berlins Torwart Matheo Raab (27) während des Spiels.
Union Berlins Torwart Matheo Raab (27) während des Spiels.  © Silas Stein/dpa

Icke: Am Samstag treffen sich um 15.30 Uhr zum Bundesliga-Match der 1.FC Union und der VfL Wolfsburg. In Berlin steigt der Abstiegsgipfel. Wobei die Vorzeichen doch sehr unterschiedlich sind. Den Autobauern steht das Wasser bis zum Hals. 21 Punkte bedeuten Abstiegsplatz 17. Mit schon 4 Punkten Rückstand auf den Religationsplatz 16 und gar 7 Punkten zum rettenden Platz 15. Verlieren die Wolfsburger wieder, sieht es ganz düster bei ihnen aus.

Daraus folgt, sie müssen angreifen und das Spiel machen. Der Marktwert des Kaders von ihnen, liegt immer noch deutlich über dem von Union. Ergo, sie können das, wenn auch alle anderen Komponenten für ein erfolgreiches Fußball-Team erfüllt werden. Das Hinspiel in Wolfsburg gewann sie mit 3:1. Die Gesamt-Bilanz ist ausgeglichen. 6x gewann Wolfsburg, 5x gewann Union und 3x gönnte man sich ein Unentschieden. Bei Wolfsburg gibt es einige Ausfülle, die aber kompensierbar sind. Das wird keine Ausrede für sie werden. Spieler wie Amoura (27 Mio. Marktwert), Wimmer (15 Mio. Marktwert), Eriksen (149 Länderspiele, Ex-Super-Star) und Koulierakis (25 Mio. Marktwert) haben nach wie vor ihre Qualität.

Diese Qualität in der Spitze hat Union aktuell nicht zu anzubieten. Wir müssen über unsere Tugenden kommen. Mannschaftsdienlich, Teamarbeit und Bissigkeit. Zusammen mit der Nutzung der Fans und der Stimmung und natürlich mit der neuen Trainerin Eta – können wir das aber schaffen. Der Trainerwechsel zur ersten Frau in einer Top-Liga (weltweit) als erste Verantwortliche eines Teams – hat aufhorchen lassen. Die internationale PR-Maschine lief so ganz kostenlos für uns. Und so gänzlich durch sind wir nach Punkten ja auch noch nicht. Das war ja auch einer der Gründe, warum Baumgart gehen musste. Platz 11 mit 32 Punkten hört sich erst einmal relaxt an, bedeutet aber mitnichten den Klassenerhalt schon geschafft zu haben.   

Wir haben, bis auf Ersatz-Keeper Raab, keinerlei relevante Ausfälle. Alle sind an Deck und mehr oder weniger fit. Über die Mannschaftsaufstellung spekulieren wir an dieser Stelle nicht. Marie-Luise Eta wird etwas ändern. Nur keiner weiß ... was genau? Super-Talent Güther wird sicherlich nicht in der Start-Elf stehen. Er hatte gerade einen Einsatz im Stadt-Derby gegen die U19 von Hertha BSC. Eta schaute übrigens zu. Union gewann mit 4:2 und Güther gab eine Gala-Show seines Könnens. Er war an allen 4 Union-Toren beteiligt. Gut möglich, dass er wieder eine Viertel-Stunde zum Schluss bekommt.

Das Team von Union hat bei seinen Fans etwas gut zu machen. Die letzten Auftritte waren eine spielerische Offenbarung. Und genau diese 3 Punkte benötigen wir noch zum Klassenerhalt. Das wird dann (hoffentlich) sehr intensiv. Wolfsburg muss dagegenhalten und wir werden es ebenfalls machen. Auf ein tolles Spiel mit (endlich) vielen Toren und ein Happy End für Marie. Eisern.

12. April: Doppelter Paukenschlag mitten in der Nacht: Baumgart geht, Eta kommt!

Steffen Baumgart (54) ist nicht länger Trainer bei Union Berlin.
Steffen Baumgart (54) ist nicht länger Trainer bei Union Berlin.  © Harry Langer/dpa

Unionfux: Also wirklich!! Ich habe in knapp fünf Jahrzehnten Union ja nun tatsächlich schon eine Menge erlebt, aber dass man am Samstag kurz vor Mitternacht ganz offiziell verkündet, dass der Cheftrainer entlassen ist - und nicht etwa, wie doch allgemein üblich, bis zum nächsten Tag wartet, das ist nun wirklich neu, erstaunlich und eher unerwartet.

Ich geh mal nicht davon aus, dass die Verantwortlichen meinen letzten Beitrag nach dem Spiel gelesen und daraufhin kurzerhand entschieden haben, aber der zeitliche Ablauf wirft doch einige Fragen auf, denn der gesamte Uniontross dürfte zum Zeitpunkt der Verkündigung noch nicht mal wieder zu Hause gewesen sein. Hat man sich in der Führungsebene etwa schon vor dem Spiel abgesprochen und dann nur noch auf den sprichwörtlichen Knopf gedrückt? Oder ist das Ganze tatsächlich spontan entschieden worden? Haben gar Teile der Mannschaft eventuell dazu beigetragen?

Und wann wussten die jeweiligen Trainer davon? Vielleicht haben wir in den nächsten Tagen dazu etwas mehr Erkenntnisse. Dass ein Trainer nur wenige Monate nach seiner Vertragsverlängerung geschasst wird, das hatten wir hingegen schon mal mit Uwe Neuhaus, auch wenn der seinerzeit die Saison noch zu Ende bringen durfte - nur da sah es sportlich etwas stabiler aus.

Mit Baumgart gehen auch die beiden Co-Trainer de Souza und McKenna, der ewige Bönig bleibt also - um der neuen Cheftrainerin Marie-Louise Eta zu assistieren! Das ist wohl der zweite Paukenschlag der Vereinsführung: die letzten fünf Spiele mit der designierten Trainerin der Bundesligafrauen anzugehen. Damit passiert auch unbestritten Historisches, denn MLE ist die erste Cheftrainerin der ersten beiden Profiligen in Deutschland (in Ingolstadt in Liga 3 arbeitet immerhin schon seit 2024 Sabrina Wittmann) und auch wenn sie bekanntermaßen vor zwei Jahren mit zum Feuerwehrteam gehörte, das in letzter Sekunde mit Ach und Krach den Klassenerhalt sichern konnte (und schon seinerzeit die erste Co-Trainerin in der Bundesliga war), so ist sie doch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt Papier im Männerbereich und auch auch wenn sich ihre Arbeit bei der U19 mehr als sehen lassen kann - es ist schon eine mehr als ungewöhnliche und riskante Entscheidung, die natürlich auch wieder Fragen nach sich zieht.

Die Wichtigste ist eine Lieblingsfrage in meiner Arbeit: „Ist das wirklich die beste aller Welten?“ Will sagen: ist das die logische Lösung, die praktisch auf der Hand liegt oder auch der geniale Kniff, der geradezu zwingend ist, wenn man nach dem ersten Schock drüber nachdenkt? Oder ist die Entscheidung auch bestimmt von der Furcht, in der Kürze der Zeit eine funktionierende externe Lösung zu finden oder gar vom schon bekannten Drang, mal wieder das bewusst Ungewöhnliche zu tun, das noch niemand gewagt hat? Zudem gab es ja in jüngerer Vergangenheit schon mehrfach die interne Lösung, zweimal mit Hofschneider und einmal mit Grote/Eta. Unerwartet-cleverer Befreiungsschlag oder Wagenburgmentalität - das werden wir wohl erst Mitte Mai wissen.

Auf jeden Fall ist beides, die Entlassung von Steffen Baumgart und die Installierung von Marie-Louise Eta absolut konsequent und extrem mutig. Und dazu passt dann auch die Annoncierung des doppelten Paukenschlags zu nachtschlafender Zeit - es ist ein Zeichen (und ist fraglos genauso gemeint und gewollt), dass man die Probleme erkannt hat und sofort und unverzüglichst dagegen vorgehen will. Ich find's gut, auch wenn ich natürlich leichte Skepsis ob der Lösung nicht so ganz beiseite schieben kann, aber das ist auch logisch und liegt irgendwo in der Natur der Sache. Andererseits: sie traut sich diesen schwierigen Job zu, unsere Verantwortlichen trauen ihr den Job zu, wer bin ich dann, es ihr nicht zuzutrauen?

Also dann - die Eta kriegt das hin!! Trotz allem wollen auch wir uns natürlich bei Steffen Baumgart, Danilo de Souza und Kevin McKenna für die geleistete Arbeit bedanken und ihnen alles Gute für die Zukunft wünschen. Nach der doch ziemlich soliden Hinrunde, die zwar auch nicht ohne Schatten war, aber unterm Strich einigermaßen erfolgreich, dachte man, dass der Trainer langsam angekommen sein könnte, aber es blieb dann doch bei der Hoffnung. Dazu ist an dieser Stelle in den letzten Tagen und Wochen schon genug Kritisches geschrieben worden (und wird vielleicht zu späterer Zeit noch geschrieben werden), deswegen richten wir in diesem Moment den Blick nach vorn und drücken unser Cheftrainerin Marie-Louise Eta und ihrem Team (mal sehen, ob neben Bönig noch jemand dazukommt) alle Daumen, dass sie die PS der Mannschaft wieder auf den Rasen kriegt und wir schon am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Wolfsburg erste Ergebnisse sehen. Auf geht's: eisern!

11. April: Offenbarungseid in Heidenheim: so geht es nicht weiter

Steffen Baumgart (54) holte mit Union in der Rückrunde erst neun Punkte.
Steffen Baumgart (54) holte mit Union in der Rückrunde erst neun Punkte.  © Harry Langer/dpa

Unionfux: Und es kommt, wie es wohl kommen muss: die Sensation bleibt aus - wir verlieren klar und verdient beim Angstgegner und Tabellenletzten mit 3:1 und sind fast noch gut bedient, weil kurz vor Schluss das 4:1 für Heidenheim wegen Sichtbehinderung von Rönnow zurückgenommen wird.

Zum Spiel selbst ist nicht viel zu sagen: wir liegen früh hinten, weil wir den Torschützen Honsak völlig frei zum Abschluss kommen lassen. Eigentlich hätten wir schon nach drei Minuten in Führung gehen müssen, aber Köhn versemmelt eine von Ilic und Burke schön vorbereitete Chance aus guter Position. Das ist es dann auch für lange Zeit, in der ersten Hälfte kommt nichts weiter Nennenswertes von uns, dafür kassieren wir nach einem Einwurf das zweite Tor, wieder von Honsak, der reaktionsschneller als unsere Abwehr ist. In der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild: wir spielen weiter ohne Druck, es dauert bis zur fünfundsiebzigsten Minute, da kommt der erste ernsthafte Ball aufs Heidenheimer Tor, Ilic zwingt Ramaj mit einem Kopfball zur Glanzparade. Nach der anschließenden Ecke kriegt die Abwehr des Gegners den Ball nicht weg und Querfeld erzielt den Anschluss. Doch die große Schlussoffensive bleibt aus, weil der eingewechselte Zivzivadse den dritten Treffer markieren kann, nachdem er sich gegen Querfeld und Doekhi durchsetzen kann, in der Nachspielzeit zählt der vierte Heidenheimtreffer wie erwähnt nicht. Erwähnenswert auf unserer Seite ist höchstens das Debüt von Linus Güther, dem jüngsten Spieler in einer Union-Männermannschaft aller Zeiten, in den letzten Minuten.

Augenfällig, wesentlicher und absolut inakzeptabel ist für mich jedoch, dass die Mannschaft abermals ohne die richtige Einstellung in ein wichtiges Spiel geht. Während Heidenheim das Spiel offenbar gewinnen will, in vielen Situationen wacher und entschlossener wirkt, konsequent seine Mittel einsetzt, wandeln wir an der Grenze zur Teilnahmslosigkeit, Unkonzentriertheit und Unterspanntheit. Wir holen uns zwei Gelbe ab, wobei die gegen Burke eindeutig zu hart ist, ansonsten spielen wir freundlich mit, ohne gefährlich oder gar bissig oder auch wuchtig zu sein, weder vorn noch hinten. Und dabei spielen wir in Bestbesetzung, die Mannschaft sollte eingespielt und wenigstens ab und an in der Lage sein, einen Gegner zu überraschen, der zuletzt im Dezember dreifach punkten konnte. Was erzählt der Trainer den Jungs, unter der Woche, vor dem Spiel, in der Pause? Wie sieht seine Idee aus - und warum erkennt man von alldem so wenig? Lange Bälle nach vorn ins Nichts sind jedenfalls keine Idee.

Dass z. B. ein Gegner wie Bayern München uns über ist, das kann und muss man akzeptieren, aber wenn wir gegen den Tabellenletzten nicht Farbe bekennen können (und das unter Baumgart das vierte Mal hintereinander), dann stimmt etwas nicht. Man kann ja auch nicht behaupten, dass wir vom Pech verfolgt sind oder permanent vom Schiedsrichter benachteiligt werden, auch das fällt als mögliche Erklärung und Entschuldigung aus - im Gegenteil: unsere beiden einzigen Siege waren eher glücklich.

Und es handelt sich hier nicht etwa um eine Delle, nein, das gesamte Jahr 2026 sieht traurig aus. Wir spielen in letzter Zeit zu oft wie ein Absteiger, der mit dem Niveau der Liga überfordert ist, technisch, taktisch und mittlerweile eben auch von der Einstellung - und die muss man wenigstens bringen, ansonsten kann man nicht Profifussball spielen. Aber all diese Dinge sind Sache des Trainers, der mittlerweile der Mannschaft nichts mehr vermittelt oder vermitteln kann - oder wie will man sich eine solche Leistung abermals erklären? Ich sehe außerdem, dass unter Steffen Baumgart kein Spieler besser geworden ist, im Gegenteil: fast jeder Akteur bleibt kontinuierlich unter seinen Möglichkeiten, die guten und bemerkenswerten Situationen kann man seit der Winterpause an zwei Händen abzählen, will sagen: individuelle Klasse ist fast gar nicht mehr zu beobachten, geschweige denn von Cleverness, Abgebrühtheit, Abgezocktheit.

Und auch der lange Zeit bewährte Terrorfussball wird doch nur noch behauptet. Eklig ist in jüngerer Vergangenheit lediglich unser Spiel, aber nicht mehr unsere Spielweise, die, man muss es nochmal sagen, technisch und taktisch unnötig limitiert ist, dazu besteht ein gravierender Mangel an Antizipation, selbst bei den erfahrenen Spielern. Dazu passt eben auch die erschreckend nachlassende Laufleistung (in dieser Partie laufen wir übrigens wieder weniger als der Rivale), die ja kaum gewollt sein kann, sondern auch auf fehlenden Willen und mäßige Fitness hinweist und eben dem Gegner die Räume bietet und uns weiterer Anspielmöglichkeiten beraubt, eine weitere unserer ehemaligen Stärken ist nun eine Schwäche.

Und so hat vor uns niemand mehr in dieser Liga Respekt, warum auch? Wir sind relativ leicht auszurechnen und zu bespielen, es gibt ja nicht mal ein System, was die Mitbewerber auslesen oder knacken müssen. Wann sahen denn wir zuletzt wie der sichere Sieger aus, so wie Heidenheim diesmal gegen uns? Lange ist’s her. Wenn jetzt auch noch die Einstellung und der unbedingte Wille, der sprichwörtliche Kampfgeist flöten geht, was bleibt dann noch? Was, bitteschön, ist mit dieser Mannschaft passiert - und warum??

Die große Frage ist nun unausweichlich: wie wollen wir die restlichen fünf Spiele bis Saisonende bestehen?? Auch, wenn wir noch passabel dastehen mit unseren zweiunddreißig Punkten, wir zehren doch nur von der ordentlichen Hinrunde und dass die Konkurrenz relativ oft in unserem Sinne spielt. Die Tendenz jedoch zeigt gnadenlos nach unten, das Spiel in Heidenheim fällt da nur logisch aus, in Leistung und Ergebnis, ist alles andere als ein Ausrutscher und kann niemanden so recht verwundern, der unser Spiel nicht durch die rosarote Brille betrachtet. Wer glaubt, dass in der Folgezeit plötzlich etwas passiert, was jetzt seit längerer Zeit schon ausbleibt, der denkt nur nach dem Prinzip Hoffnung - mir persönlich erscheint das zu wenig. Die Mannschaft kann man dabei natürlich nicht aus der Pflicht nehmen, doch an der kann man kurzfristig wenig ändern.

Für mich ist spätestens mit diesem Spiel klar, dass ich zwar nicht weiß, wer für uns der richtige Trainer ist, aber Steffen Baumgart ist es jedenfalls nicht - so leid es mir auch tut. Sowohl die Leistung des Kaders als auch die Ausbeute seit seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung Mitte Januar sprechen eine allzu deutliche Sprache: zehn Punkte aus dreizehn Spielen (bei lediglich elf Toren!), ein Schnitt von 0,77 Punkten. Wenn er wenigstens den hält, haben wir am Ende sechsunddreißig Punkte, das könnte reichen. Und wenn nicht? Dann wird es eine Katastrophe mit langer Ansage.

9. April: In Heidenheim erwarten wir einfach mal ... nichts

Im Hinspiel hat Union zu Hause in der Nachspielzeit eine Führung gegen Heidenheim aus der Hand gegeben und am Ende sogar noch verloren.
Im Hinspiel hat Union zu Hause in der Nachspielzeit eine Führung gegen Heidenheim aus der Hand gegeben und am Ende sogar noch verloren.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Am Samstag müssen wir nach Heidenheim - und wenn es so etwas wie einen Angstgegner für uns gibt, dann ist es die Truppe aus der 50.000-Einwohner-Stadt an der Brenz in Ostwürttemberg. Das war schon in der Zweiten Liga so und in der Bundesliga hat es sich geradezu dramatisch zugespitzt: Von den bisherigen fünf Spielen verloren wir vier, lediglich ein mickriges Heimunentschieden steht auf der Habenseite. Krönung war das Hinspiel in dieser Saison, als wir in der Nachspielzeit eine 1:0-Führung wegschmissen und tatsächlich am Ende mit leeren Händen da standen. Was also ist unser Anspruch, wenn wir dort hinfahren? Nur nicht zu hoch verlieren? Klar bleiben? Einen neuen Sprintrekord durch Burke aufstellen?

Heidenheim ist zwar klarer Tabellenletzter und hat nur halb so viele Punkte wie wir aufzuweisen, ist eigentlich schon abgestiegen, ist zudem zweitschwächste Heimmannschaft - aber das hat alles wenig zu sagen, wenn wir dort aufschlagen. Zumal wir in den letzten fünf Spielen übersichtliche drei Tore geschossen haben - unsere Angriffsschwäche ist selbst mit drei Spitzen nicht wesentlich kleiner, denn aus dem Mittelfeld kommt einfach zu wenig, um eine einigermaßen fitte Abwehr auszuhebeln, zu wenig Kreativität, kaum Präzision.

Jemand wie Oliver Burke ist so weitgehend nutzlos, er wird zu selten in Szene gesetzt - und auch Ilic bekommt kaum Flanken und Zuspiele in Abschlussnähe. Am letzten Sonntag hat er den einzigen vernünftigen Standard prompt verwertet. Gut wäre es ohnehin, wenn mal mehr als ein Spieler auf dem Platz wäre, der Standardspezialist ist, denn gerade wenn man sich spielerisch schwertut, müssen die wenigen Standards einigermaßen Gefahr bringen - und zwar für den Gegner. Haberer und Schäfer sind da nur Notlösungen, Trimmel oder Juranovic haben bekanntermaßen ganz andere Möglichkeiten.

Fakt ist, dass dem Trainer nicht sehr viel eingefallen ist, um unserer Harmlosigkeit irgendwie beizukommen. In den letzten fünfzehn Spielen haben wir nur zweimal mehr als einen Treffer erzielt, in Hamburg (trotzdem verloren) und zu Hause gegen Mainz, wo es wenigstens zu einem Punkt reichte. Da kann man nur gewinnen, wenn hinten die Null steht: so wie in Köln, gegen Leverkusen oder zuletzt in Freiburg. Also werden wir in Heidenheim auf eine starke Abwehr setzen und darauf hoffen, dass vorne mal einer reingeht, irgendwie.

Interessant wird, wer Mittelfeld und Angriff besetzt, da haben wir ja eher keine zwei Spiele hintereinander in identischer Besetzung absolviert, es wird höchstwahrscheinlich weiter rumprobiert, aber unser Spiel dürfte sich trotzdem nicht groß ändern, so stolz, wie man von offizieller Seite über den Auftritt gegen St. Pauli war. Und Baumgart betonte abermals, dass Fussball "nicht Hacke, eins, zwei, drei" ist. Nein, ganz sicher nicht. Aber zwischen Hacke und unseren Ansätzen gibt es schon noch was, das ist ja kein entweder/oder, kein striktes schwarz/weiß. Und das kann man nicht so ganz wegdiskutieren, auch wenn man sich dabei so auffällig viel Mühe gibt. Wäre schön, wenn man von den Dingen dazwischen ab und an etwas sehen würde, denn das könnte ja durchaus auch zum Erfolg führen.

Für uns dürfte jetzt auch das Wunderkind Linus Güther auflaufen, der gerade seinen sechzehnten Geburtstag feiern konnte - aber bei allen erstaunlichen Skills, die der Junge mitbringen soll: Davon ist eher nicht auszugehen.

Mal sehen, ob trotzdem irgendwas drin ist beim Angstgegner. Und auffällig ist, dass ja in dieser Saison meist was rumkam, wenn man wenig bis nichts erwartet hat. Na, dann bitte: Wir erwarten nichts, Heidenheim ist haushoher Favorit, ein Pünktchen wäre zweifellos am Rande einer Sensation. Na, so recht?

6. April: Klar! Auch gegen St. Pauli reicht es nicht zu einem Heimsieg

Beim Spiel des 1. FC Union Berlin gegen den FC St. Pauli an der Alten Försterei erzielt Andrej Ilic (r., Union Berlin) den Treffer zum 1:1.
Beim Spiel des 1. FC Union Berlin gegen den FC St. Pauli an der Alten Försterei erzielt Andrej Ilic (r., Union Berlin) den Treffer zum 1:1.  © Andreas Gora/dpa

Unionfux: "Trotzdem haben die Jungs ein gutes und klares Spiel gezeigt, das war so, wie wir uns das vorstellen." Das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern die von Trainer Steffen Baumgart nach dem heutigen Remis gegen St. Pauli. Dann wundert mich natürlich wenig, dass wir ein weiteres relativ schwaches Heimspiel gegen einen Abstiegskandidaten erleben müssen. Wir fangen zwar ziemlich stark an und haben eine gute Chance durch Doekhi, versuchen uns weitere Chancen herauszuarbeiten, lassen aber nach einer Viertelstunde immer mehr nach. Zehn Minuten später geht St. Pauli, wenn auch etwas überraschend, in Führung, den ersten Schuss durch Irvine kann Doekhi noch blocken, der zweite durch Pereira Lage ist dann ein Ostersonntagsschuss aus fünfundzwanzig Metern. Bis zur Pause passiert dann nicht mehr sonderlich viel, abgesehen von einer Doppelchance durch Burke und Köhn. Es ist fast logisch, dass der Ausgleich früh in der zweiten Hälfte nach einem Standard fällt: Köhns Ecke findet Ilic, der sich hochschraubt und links einköpft. Noch sind gut vierzig Minuten zu spielen, genug Zeit, noch auf einen Heimsieg zu gehen, doch es gibt nur noch eine wirklich gute Möglichkeit: nach siebenundsechzig Minuten kann Schäfer einen dicken Fehlpass des gegnerischen Keepers nicht nutzen und auch der Nachschuss von Burke wird gehalten - mit ein wenig mehr Geschick und Abschlussstärke hätte das die Führung sein können, wenn nicht sogar müssen.

Die restliche halbe Stunde inklusive Nachspielzeit ist eher ratlos, fahrig, unsortiert und ungenau, gut und klar (ich kann dieses offenbar bedeutungsarme Lieblingswort von Baumgart mittlerweile nur noch zähneknirschend ertragen) ist das eher nicht. Kurzzeitig bauen wir zwar nochmal Druck auf, sind aber letztlich nicht allzu schwer zu verteidigen: die üblichen langen Bälle nach vorn, die selten ankommen und kaum eine Fortsetzung finden, entwickeln, wie üblich, kaum echte Gefahr, der Zufall weigert sich hartnäckig, uns irgendwie zu Hilfe zu kommen und es scheint, als würden wir den schon dringend brauchen, als wäre er notwendiger Bestandteil unseres Spiels.

Seltsamerweise wechselt der Trainer spät – erst nach über siebzig Minuten geht der zu oft abgekochte (abgebrüht wäre mir persönlich lieber) Jeong vom Feld und es kommt nicht etwa positionsgetreu ein Angreifer (Burcu wäre ja eine Idee), sondern Kral. Zehn Minuten später kommen dann noch Rothe für Köhn und Ansah für Burke, der zwar den schnellsten Sprint der Saison zeigt mit sagenhaften 37 km/h, doch ansonsten weiterhin seinen Wert für diese Mannschaft kaum nachweisen kann. Es ist mir unklar, wie man das Wechselkontingent nicht ausschöpfen kann und auch den Jungs nicht durch entsprechende und rechtzeitige Wechsel signalisiert: das Ding heute wollen wir unbedingt ziehen. Trimmel hätte nochmal anschieben können, Juranovic ebenso, sogar Skarke, doch da fehlt es anscheinend etwas an Mut und Entschlossenheit und das spiegelt sich zwangsläufig auch auf dem Rasen wider.

Am Ende steht das, was wir leider seit Monaten kennen: ein Heimspiel gegen einen Konkurrenten, was wir nicht für uns entscheiden, wie schon gegen Heidenheim, Mainz, Bremen und den HSV. Angezündetes Stadion – Fehlanzeige. Leistungssteigerung? Auch. Auffällig ist ebenso die anhaltende Laufarmut, hundertdreizehn Kilometer sind ein, naja, Durchschnittswert, im Bundesligavergleich sind wir diesbezüglich in der Zwischenzeit auf Platz siebzehn angekommen, das ist schon erstaunlich. Soll das etwa so sein? Und wenn ja, warum?

Müssen wir vielleicht froh sein, St. Pauli wenigstens auf Distanz gehalten zu haben? Sieht ganz so aus. Mittlerweile sollten wir uns wohl damit abfinden, dem Saisonende irgendwie entgegenzudümpeln, eine wirkliche Hoffnung, dass wir nicht die schwächste Rückrunde unserer Bundesligageschichte sehen (um das zu vermeiden, fehlen uns noch satte zehn Punkte und einige tatsächlich gute und klare Spiele) schwindet immer mehr - wie und woher sollte denn das noch besser werden?

Natürlich, der Klassenerhalt ist nach wie vor das Wichtigste, der sollte wohl auch klappen, schlimmstenfalls mit Ach und Krach. Aber das Wie ist doch einigermaßen weit entfernt von Fußball und, zumindest ab und an, Spaß. Mag schon sein, dass das der Trainer sich das anders vorstellt bzw. sieht und mag schon sein, dass mehr nicht drin ist, doch wenn das so weitergeht, weiß ich nicht, wie das noch weitergehen soll. Das Beste ist da noch der Tabellenplatz, aber ich halte den, zumindest noch im Moment, für trügerisch. Mein Satz mit "trotzdem" lautet jedenfalls: Trotzdem schöne Ostern, wenigstens für das, was davon noch übrig ist.