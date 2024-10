Er war Teil des Wintermärchens von 2007: Unser Handball-Held sagt Tschüss!

Der deutsche Handball-Torhüter Johannes Bitter (42) hat sein Karriereende bekannt gegeben. © DANIEL LEAL / AFP

"Heute ist der Tag gekommen, an dem ich offiziell meine aktive Handball-Karriere beende. Es ist schwer, sich darauf vorzubereiten, auch wenn ich Tage und Monate hatte. Es jetzt so zu spüren, ist was ganz anderes", erklärte der 42-jährige Torhüter am heutigen Freitagnachmittag in einer offiziellen Vereinsmitteilung des Handball Sport Verein Hamburg.

Der Entschluss war keineswegs zufällig gewählt, hatte sich der 42-Jährige bereits in der vergangenen Saison Gedanken zu seinem Abschied gemacht - sein Karriereende jedoch aufgrund von Personalsorgen verschoben.

Die beiden HSVH-Torhüter Mohamed El-Tayar (28) und Robin Haug (26) fielen zum Saisonstart aus. Bitter entschied sich daraufhin, weiter auszuhelfen - und somit sein Vorhaben vorerst auf Eis zu legen.

Da beide inzwischen wieder mitwirken können, steht seine Entscheidung nun fest.