Zoff um neuen Streamingdienst Dyn Sports: Handball-Klub wehrt sich gegen Vorwürfe

Hüttenberg - Wer sich am Samstagabend den Auftakt der Zweitliga-Handballer in Hüttenberg gegen den HC Elbflorenz auf dem neuen Anbieter Dyn Sports anschauen wollte, wurde enttäuscht.

Hüttenberg war mit den Problemen nicht allein. Auch in Potsdam hakte es, in Aue beim Pokalspiel gegen Bietigheim vor zehn Tagen ebenfalls. Den Auern stieß dabei die Überheblichkeit des Anbieters sauer auf. Kurios ebenfalls: Im Vorjahr bei Sportdeutschland.tv lief alles reibungslos - bei einer schwächeren Internetleistung.

Dyn Media, als Dachunternehmen, muss die Probleme schnellstens in den Griff bekommen. Wer bezahlt schon gern 12,95 Euro im Monat, um dann in die Röhre zu schauen? In Sachsen hat der Anbieter nun zwei Möglichkeiten, es besser zu machen. Der EHV empfängt am Samstag Hamm, Dresden am Montag Potsdam.