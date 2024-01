"Ich zähle nur die Runden": 99-Jährige bricht drei Schwimm-Weltrekorde!

Saanich (Kanada) - Die besten sportlichen Leistungen erbringt man im jungen Alter? Das gilt nicht für jeden! Die Kanadierin Betty Brussel stellte bei einem Schwimmwettkampf in ihrer Heimat gleich drei Weltrekorde auf - mit 99!

Für Sport ist man nie zu alt! Den besten Beweis dafür erbrachte Betty Brussel (99) im Schwimmbecken. (Symbolbild) © 123RF/wavebreakmediamicro

Es sollte einfach ein normaler Schwimmwettkampf für Betty Brussel werden: In der Altersklasse 100 bis 104 trat die 99-Jährige (für die Einstufung zählt das Geburtsjahr) in mehreren Disziplinen an.

Nach Hause ging sie aber mit mehreren Siegen - und drei Weltrekorden im Gepäck!



Besonders über 400 Meter Freistil lieferte Brussel eine bahnbrechende Performance. Um satte vier Minuten unterbot die 99-Jährige den bestehenden Rekord und setzte damit neue Maßstäbe in ihrer Altersklasse.

Danach ließ sie noch Bestleistungen über 50 Meter Rücken und 50 Meter Brust folgen - ein rundum perfekter Tag.

Brussels Erfolgsgeheimnis: "Wenn ich ein Rennen bestreite, denke ich an gar nichts", verriet sie dem Guardian.

"Ich zähle nur die Runden, damit ich weiß, wie viele ich noch habe. Ich versuche immer, ein Tempo zu finden, das ich halten kann - man verlangt seinem Körper bei diesen Rennen viel ab. Und in der letzten Runde gebe ich dann alles, was ich habe!"