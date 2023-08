Immer mit der Angst vor Putins Freunden: Athletin darf nach Flucht an WM teilnehmen

Warschau (Polen) - Ihre Geschichte klingt wie ein Agenten-Thriller: Krystsina Tsimanouskaya (26) floh während der olympischen Spiele in Tokyo vor den weißrussischen Behörden, die sie zur Rückkehr nach Weißrussland zwingen wollten. Sie entkam nur knapp. Aber internationale Wettkämpfe blieben ihr seitdem verwehrt. Bis jetzt.

Krystsina Tsimanouskaya (26) startete auf internationalen Wettkämpfen bisher immer für Weißrussland (Belarus). Dies wird sich nun ändern. (Archivbild) © GIUSEPPE CACACE / AFP

Krystsina Tsimanouskaya darf für Polen an der am Samstag startenden Leichtathletik-WM in Budapest (Ungarn) teilnehmen.

Zwei Jahre blieben der 26-Jährigen internationale Wettkämpfe verwehrt. Alles begann vor zwei Jahren.

Die in der weißrussischen Stadt Kliawitschy geborene Athletin wurde von ihrem einst weißrussischen Verband bei den Olympischen Spielen in Tokyo 2021 angewiesen, auch in der 4x400 Meter Staffel anzutreten, weil die vorgesehenen Läuferinnen Hanna Michajlawa (25) und Kryszina Muljartschik (25) aufgrund versäumter Dopingkontrollen gesperrt wurden.



Tsimanouskaya, die sich auf 100- und 200-Meter-Läufe spezialisiert hatte, kritisierte die Entscheidung öffentlich.

Am 1. August 2021 wurde die 26-Jährige von den weißrussischen Behörden gegen ihren Willen zum Flughafen Haneda (Japan) gebracht, um die Sprinterin über Istanbul (Türkei) in die belarussische Hauptstadt Minsk zu fliegen.

Tsimanouskaya gab der Presse später gegenüber an, dass ihr Cheftrainer von einem "Befehl von oben" gesprochen habe, sie "zu entfernen". Zu dieser Zeit war die politische Situation in ihrer Heimat unter dem weißrussischen Diktator Aljaksandr Lukaschenko (68) extrem angespannt.