Israel-Minister sauer: Schweizer Fechter sorgen für Hymnen-Eklat

Gegenüber " NZZ " erklärte "Swiss Fencing"-Boss Max Heinzer mittlerweile, dass die jungen Sportler niemals mit soviel aufgewirbeltem Staub gerechnet hätten und nach ihrer Landung in Zürich am Sonntag "am Boden zerstört" gewesen seien.

Auf dem Treppchen zollten die anderen beiden Teams den abgespielten Hymnen anschließend ihren Respekt und drehten sich in Richtung der Flaggen, doch die Schweizer wandten sich bei der israelischen Hymne demonstrativ ab - und lösten so eine Welle der Empörung aus.

Das U23-Fechtteam der Schweiz entschuldigte sich in einem Statement. © Screenshot/Instagram/swissfencing

Daher folgte am Montagabend auch die Entschuldigung in einer weiteren, vom Verband veröffentlichten Mitteilung. Es sei viel geschrieben worden - und kaum über die sportliche Leistung. "Das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir möchten an dieser Stelle unser Handeln erklären und unser Bedauern ausdrücken", so die Nachwuchssportler.

Das Finale sei sehr respektvoll abgelaufen und die Fechter aus der Schweiz hätten dem Goldsieger auch brav die Hände geschüttelt. Bei der Siegerehrung wäre die Gruppe dann aber von den eigenen Emotionen übermannt worden.

"Das hatte keinen politischen Hintergrund und hatte nichts mit einer Missachtung Israels zu tun. Es handelte sich um eine persönliche Geste, entstanden aus unserer Trauer und unserer Empathie mit Blick auf das große menschliche Leid der Zivilbevölkerung, von dem in diesem Konflikt alle Seiten betroffen sind", erklärten die Athleten ihre Beweggründe.

Das Quartett möchte nun aus der Situation lernen. Ob weitere Sanktionen zu vom Verband zu befürchten sind, steht aktuell noch nicht fest.