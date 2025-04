Kanu-Zoff: Cheftrainer legt sich mit Olympia-Heldin an

Elena Lilik (26) beschwert sich in einem Interview über den Deutschen Kanu-Verband. © Sebastian Kahnert/dpa

Auslöser dafür ist ein Interview der Olympia-Zweiten Elena Lilik (26) in der Augsburger Allgemeinen am Mittwoch, in dem sie dem Deutschen Kanu-Verband (DKV) und Cheftrainer Klaus Pohlen fehlende Wertschätzung und Anerkennung vorwirft. Das kann dieser nicht nachvollziehen.

Ausgangspunkt war eine unumgängliche Hand-Operation bei Lilik. Danach wollte sie den ersten Warmwasser-Lehrgang auf La Reunion mitmachen.

"Da hätte ich 24/7-Physio-Betreuung bekommen", sagte Lilik der Zeitung. Von Cheftrainer Pohlen sei dann aber zwei Tage vor Abflug entschieden worden, dass sie nicht mitfährt.

"Wir haben das nach der OP relativ früh immer in Abstimmung mit ihrem zuständigen Heimtrainer, Bundestrainer und auch Vater, Thomas Apel, entschieden. Die Kommunikation ist immer über ihn gelaufen und die Entscheidung wurde mindestens drei Wochen vorher getroffen", sagte Pohlen der Deutschen Presse-Agentur.

"Der DKV nimmt definitiv keine Sportlerinnen und Sportler in der Rekonvaleszenzphase mit in einen Warmwasser-Lehrgang."