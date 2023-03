KEC-Wahnsinn in der Overtime! McIntyre schießt Kölner Haie näher ans Halbfinale

Mannheim - Wichtiger Sieg für die Kölner Haie ! Mit 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung gewinnt das Team von Headcoach Uwe Krupp Spiel drei bei den Adlern Mannheim. Damit führt der KEC in der Viertelfinalserie nun mit 2:1!

Die Kölner Haie sind nach dem Erfolg in Mannheim nur noch zwei Siege von einem möglichen Halbfinale entfernt. © Uwe Anspach/dpa

Vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP-Arena entwickelte sich vom ersten Bully weg ein ähnlich hart umkämpftes Spiel wie schon am Freitag in Köln. Etliche Strafzeiten waren die Folge, doch keinem der beiden Teams gelang es, Kapital aus der numerischen Überlegenheit zu schlagen. Nach 20 Minuten stand es weiter 0:0.

Das mittlere Drittel hatte kaum begonnen, da schmorte auch schon der nächste Hai auf der Sünderbank. Mark Olver bekam zwei Minuten wegen Beinstellens aufgebrummt. Nach nur 15 Sekunden zappelte der Puck im Netz. Tyler Gaudet traf zur verdienten Adler-Führung. Mirko Pantkowski im Kölner Tor war machtlos.

Der Treffer gab den Gastgebern zusätzlichen Rückenwind. Immer häufiger stand der 24-jährige KEC-Goalie im Brennpunkt des Geschehens. Aus dem Nichts heraus gelang den Domstädtern in der 32. Minute dann plötzlich der Ausgleich.

Zu diesem Zeitpunkt agierten die Kölner gerade in Überzahl. Aus dem Getümmel heraus drückte Olver den Hartgummi zum 1:1 über die Linie.

Im Anschluss hatte die Krupp-Truppe mehrfach Glück, nicht gleich wieder in Rückstand zu geraten. Markus Eisenschmid knallte den Puck unter anderem an die Latte (35.).