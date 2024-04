Kölner Haie vor Umbruch: Kommt ein alter Bekannter zurück?

Köln - Nach einer enttäuschenden Saison für den DEL-Klub Kölner Haie (Aus in den Pre-Play-offs) steht der Verein jetzt vor einem großen personellen Umbruch. Jetzt werden erste Kandidaten für den vakanten Cheftrainer-Posten gehandelt.

Der Kanadier Daniel "Dan" Lacroix (55) führte die Kölner Haie im Frühjahr 2019 als Interimstrainer ins DEL-Halbfinale. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach der Entlassung des bisherigen Cheftrainers Uwe Krupp (58), hat der Kölner Stadt Anzeiger nun zwei mögliche Nachfolger ins Spiel gebracht. Einer davon ist kein Unbekannter in der Domstadt.

Die Rede ist von Dan Lacroix (55), der den KEC bereits 2019 als Interimscoach betreut hat. Mit ihm erreichten die Kölner damals nach einer bis dato ebenfalls enttäuschenden Spielzeit noch das Halbfinale.

Eine andere Option wäre Pavel Gross (55). Der Deutsch-Tscheche ist für die Haie ebenfalls kein Unbekannter. Ausgerechnet er stand beim Playoff Halbfinal-Aus der Haie 2019 als Trainer der Adler Mannheim an der Seitenlinie. Erfahrung in der Deutschen Eishockey-Liga bringt Gross also auch mit.

Allerdings steht der 55-Jährige aktuell beim tschechischen Klub HC Sparta Prag unter Vertrag. Und dort ist er gerade auch erfolgreich.

Mit dem Verein spielt er aktuell im Halbfinale der tschechischen Liga. Ob er für ein Engagement bei den Kölner Haien zur neuen Saison wechseln würde: unklar.