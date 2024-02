Krebs-Wirrwarr um O. J. Simpson! Wie geht's dem Football-Star jetzt?

Bei O. J. Simpson (76) wurde Prostatakrebs diagnostiziert. © Ethan Miller/Getty Images/AFP

Das berichteten am heutigen Freitagabend mehrere US-Medien übereinstimmend, darunter auch Local 10 News.

Demnach handle es sich um Prostatakrebs. Der 76-Jährige befände sich bereits in einer Chemotherapie, die in Las Vegas durchgeführt werde. Eigentlich lebt der Ausnahmesportler in Südflorida.

Seiner Familie und Freunden gegenüber erzählte Simpson, dass er Gerüchte gehört hätte, wonach er sich in einem Hospiz befände, also auf den Tod warte. Daran sei jedoch nichts, erklärte er seinen Angehörigen.

Am Abend postete die Football-Legende zudem auf X ein Video, das ihn in einem Auto zeigte. Über den angedichteten Hospiz-Aufenthalt konnte er darin nur lachen: "Ich weiß nicht, wer sowas behauptet", sagte er verwundert.

Er würde am Sonntag eine Super-Bowl-Party für seine Freunde schmeißen. "Alles ist gut", betonte Simpson.

Auch wenn O. J. Simpson in dem Video nicht superfit wirkte, scheint es ihm gutzugehen. Er freue sich auf den Super Bowl und wünschte seinen Fans ein schönes Wochenende.