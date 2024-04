Tut er ihr nicht gut? Sportler-Freundin von Skandal-YouTuber Jake Paul fliegt aus dem Team

Amsterdam - Sie gilt als Glamour-Sternchen am erfolgreichen Eisschnelllauf-Himmel in den Niederlanden, doch nun sind dunkle Wolken aufgezogen. Denn die Silbermedaillen-Gewinnerin der Olympischen Winterspiele von Peking 2022 ist aus ihrem Team Jumbo-Visma geflogen.

"Wir hatten Jutta sein sehr gutes Angebot gemacht, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie wir diese gestalten wollen. Wir haben von Jutta nicht die Überzeugung und das Engagement gespürt, die wir für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit für notwendig halten. Deshalb haben wir in der vergangenen Woche beschlossen, die Gespräche und die Zusammenarbeit zu beenden", sagte Kramer dem niederländischen Telegraaf .

Skandal-YouTuber Jake Paul (27) steigt bald gegen Box-Legende Mike Tyson (57) in den Ring. © Kendall Torres/dpa

Aufgrund der Worte Kramers in Bezug auf die fehlende Überzeugung und das offenbar nicht ausreichende Engagement spekuliert ihr Umfeld, sie haben durch die Beziehung mit Skandal-YouTuber Jake Paul (27) ihre Fokus verloren.

Seit einem Jahr sind die beiden offiziell zusammen, sie weilt oft in den USA, schaut bei seinen Kämpfen zu. Demnächst wird er sogar gegen Box-Legende Mike Tyson (57) in den Ring steigen.

In den USA wird das Duell ganz groß aufgezogen, die beiden werden sich vor 80.000 Zuschauern im AT&T-Stadion in Arlington bei Dallas gegenüberstehen, der Kampf soll - zumindest in den USA - live auf Netflix übertragen werden.

Paul ist erfolgreicher YouTuber, hat mehr als 26 Millionen Follower auf Instagram, Jutta immerhin 4,5 Millionen.

Jetzt muss sich die Eisschnellläuferin erstmal nach einem neuen Team umsehen. In den Niederlanden trainieren Stars und Nachwuchsathleten in Privatteams.