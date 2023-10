Leichtathletik-Ass Alica Schmidt plaudert offen über Kohle: "Nicht einfach, vom Sport zu leben"

Alica Schmidt (24) bei der Leichtathletik-WM im Sommer 2022 im US-amerikanischen Eugene. © Michael Kappeler/dpa

Beim Auftragen von Make-up plauderte die gebürtige Wormserin aus dem Nähkästchen: "In Deutschland ist es so, dass wenn wir im Kader sind, also in der Nationalmannschaft, dann bekommen wir 700 Euro von der Sporthilfe."

Zusätzlich gebe es die Möglichkeit, vom Verein monatlich etwas Geld zu bekommen. Schmidt läuft für den SC Charlottenburg aus Berlin und erhalte "eine kleine Summe", allerdings variiere das von Klub zu Klub. Manche Kollegen und Kolleginnen bekämen auch gar nichts.

"Das ist meistens aber nicht so viel, dass man nur davon leben könnte", fügte die 24-Jährige an.

Auch die erfolgreiche Teilnahme an Wettkämpfen lohne sich aus finanzieller Sicht kaum - eher im Gegenteil. Oftmals zahle man aufgrund von Anreise- und Hotelkosten sogar noch drauf.

"Dann gibt es die Möglichkeit zur Bundeswehr oder Bundespolizei zu gehen. Da muss man sagen, das ist wirklich sehr gut in Deutschland gelöst", führte Schmidt weiter aus.

Die Athleten könnten sich dabei fast ausschließlich auf den Sport konzentrieren, laut dem Leichtathletik-Ass liegt der Verdienst jeweils bei ungefähr 2500 Euro im Monat.