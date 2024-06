Vor Meisterschaften und Olympia: Corona-Sorgen in der deutschen Leichtathletik!

Karl Bebendorf (28) schnappte sich in Rom die Bronzemedaille. Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat seit der EM allerdings auch Corona-Fälle zu beklagen. © Michael Kappeler/dpa

"Unerfreulicherweise haben wir einige wenige Corona-Fälle aus Rom mitgebracht, die uns momentan noch ein bisschen Sorge bereiten", erklärte Sportvorstand Jörg Büttner (55) am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

In der italienischen Hauptstadt waren die Sportler und Sportlerinnen vom 7. bis 12. Juni auf der Jagd nach Edelmetall, elf Medaillen brachten die DLV-Asse mit in hiesige Gefilde. Unter anderem schnappte sich Karl Bebendorf (28) Bronze über 3000 Meter Hindernis.

Allerdings hatte die Reise auch einige Corona-Infektionen in petto. Mehrheitlich habe es die Betreuer erwischt, doch es gebe "auch im Athletenbereich" Erkrankungen. Die Namen der Betroffenen wollte Büttner jedoch "bewusst" nicht nennen, insgesamt habe es "sechs, sieben Fälle" gegeben.

"Die werden wir mit Blick auf die Olympischen Spiele schonen. Darauf liegt der Hauptfokus, wir wollen da überhaupt kein Risiko eingehen", so der 55-Jährige weiter.

Die deutschen Meisterschaften finden vom 28. bis 30. Juni in Braunschweig statt, knapp einen Monat später starten am 26. Juli die olympischen Sommerspiele in Paris.