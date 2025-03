Im Rollstuhl aus der EM-Halle: Verletzungs-Drama um deutsche Weitspringerin

Apeldoorn (Niederlande) - Das sah gar nicht gut aus! Während sich der deutsche Leichtathletik-Star Malaika Mihambo (31) bei der Hallen-EM in den Niederlanden Bronze sicherte, endete der Wettkampf am Samstag für ihre Kollegin Mikaelle Assani (22) tragisch.

Mikaelle Assani (22) konnte die EM-Halle in Apeldoorn nicht selbstständig verlassen. © Peter Dejong/ap/dpa

Für ihren letzten Versuch warf die DLV-Weitspringerin angetrieben von einem bis dato enttäuschenden achten Platz noch einmal alles in die Waagschale, allerdings mit bösen Folgen.

Beim Anlauf blieb die 22-Jährige aus Baden-Baden nämlich in der Kunststoffbahn hängen, knickte um und stürzte heftig.

Sofort fasste sich Assani an den Oberschenkel und blieb lange mit schmerzverzerrtem Gesicht auf der Bahn liegen, ehe sie vom medizinischen Personal unter Tränen und in einem Rollstuhl aus der Halle geschoben wurde.

Die erste Untersuchung in Apeldoorn ergab eine "muskuläre Verletzung im linken Oberschenkel-Beuger", wie der DLV inzwischen mitteilte. Die genaue Diagnose steht aber noch aus.

Am Sonntag meldete sich die Olympia-Teilnehmerin von Paris dann auch selbst bei ihren Fans: "Insgesamt geht es mir gut, aber es ist definitiv eine neue Erfahrung, mit so einer Verletzung umgehen zu müssen", schrieb die Studentin in ihrer Instagram-Story.