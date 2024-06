Krankheitsdrama kostet deutsche Paris-Hoffnung Olympia! Folgt sogar das Karriereende?

"Ich hatte die ganze Zeit über ziemlich starke Erschöpfungssymptomatiken, konnte mich nicht mehr bewegen, teilweise gar nicht mehr aufstehen, kaum sprechen, kaum essen. Ich war in einem ziemlich schlechten allgemeinen Zustand", so die 22-Jährige.

Heftige Zeilen, die die Stabhochspringerin am Donnerstagabend teilte! Was genau bei ihr los ist, verriet sie bei Sport1 .

Ob sie ihre Karriere fortsetzen kann, steht noch in den Sternen. © Federico Gambarini/dpa

Erst nach einigen Wochen, in denen sogar im Krankenhaus niemand herausfand, was ihr fehlte, habe sie eine Diagnose erhalten.

Diese teilte Vogel zwar nicht mit, erklärte aber: "Leider ist das Ganze aber nicht behandelbar und nicht wirklich heilbar. Man kann nur hoffen, dass es sich von selbst wieder gibt."

Inzwischen gehe es ihr schon viel besser, sagte die für Eintracht Frankfurt startende U20-Europameisterin von 2021: "Ich kann ja auch wieder sprechen und mich innerhalb des Hauses halbwegs frei bewegen. Aber ich kann keine alltäglichen Tätigkeiten machen. Kochen oder Autofahren geht aktuell noch nicht."

Wenn nicht einmal alltägliche Dinge wie Kochen funktionieren, sei natürlich an die Fortsetzung ihrer Karriere derzeit nicht zu denken, so Vogel, es gebe aktuell einfach größere Probleme. Die EM in Rom und Olympia in Paris musste sie dementsprechend absagen.

Den Experten zufolge habe sie Glück, so früh diagnostiziert worden zu sein, und beste Voraussetzungen, wieder gesund zu werden: "Aber mir kann niemand versprechen, dass es wieder zu 100 Prozent wird oder ob es vielleicht bei 90 oder 95 Prozent bleibt, was für eine sportliche Karriere nicht ausreichend wäre."

Komplett hat die Optimistin die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben: "Ich tue alles dafür, was in meiner Macht steht. Aber am Ende kann man es nicht wissen."