Laura Dahlmeier tödlich verunglückt: Ihr Leichnam bleibt vorerst am Berg

Pakistan - Die Sport-Welt trauert um Laura Dahlmeier (†31)! Die deutsche Biathlon-Olympiasiegerin verunglückte beim Bergsteigen in Pakistan tödlich , ihr Körper konnte bisher nicht geborgen werden. Jetzt steht fest: Zumindest vorerst bleibt ihr Leichnam auf dem Laila Peak.

Alles in Kürze

Laura Dahlmeiers (†31) Leidenschaft waren die Berge. Im pakistanischen Karakorum-Gebirge kam sie nun ums Leben - bleibt sie für immer dort? © Jeff Mcintosh/The Canadian Press/AP/dpa

Wie Faizullah Faraq, ein Sprecher der pakistanischen Provinzregierung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, werde aufgrund der gefährlichen Situation vor Ort kein weiterer Bergungsversuch von den pakistanischen Behörden eingeleitet.

Laut Faraq wolle man damit den ausdrücklichen Wunsch Dahlmeiers respektieren, wonach in einem solchen Fall niemand sein Leben für ihre Bergung riskieren solle.

Das Management der erfahrenen Bergsteigerin hatte nach ihrem Tod mitgeteilt: "Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen."

Dies sei auch im Sinne der Angehörigen, die ausdrücklich darum baten, den letzten Wunsch der ehemaligen Biathletin zu respektieren.

Nachdem der Tod der 31-Jährigen offiziell bekannt wurde, hatte Karrar Haidri, Vizepräsident des pakistanischen Alpin-Verbands (ACP), APP zufolge einen weiteren Bergungsversuch angekündigt. Demnach sollte Dahlmeiers Leichnam geborgen werden, sobald die Bedingungen einen sicheren Zugang zum Unglücksort zuließen.

Das ist jetzt allerdings vorerst vom Tisch. Wie Dahlmeiers Management gegenüber der dpa erklärte, beobachteten ihre Angehörigen in Abstimmung mit den lokalen Behörden die Situation am Laila Peak und hielten sich offen, zu einem späteren Zeitpunkt doch noch eine Bergung zu veranlassen.