Leichtathletik-Paukenschlag! Deutscher Star sorgt für Fabel-Rekord

Eugene (USA) - Das macht Hoffnung für Olympia ! Der deutsche Zehnkämpfer Leo Neugebauer (23) hat bei den College-Meisterschaften in den USA seinen eigenen deutschen Rekord in die Höhe geschraubt und dabei noch einen Weltrekord aufgestellt. Eine besondere Schallmauer knackte er aber nicht ganz.

Weltrekord! Noch nie warf ein Zehnkämpfer den Diskus in einem Wettkampf weiter als Leo Neugebauer. © Sven Hoppe/dpa

In einer Disziplin bestach der Deutsche dabei besonders: Den Diskus schleuderte er auf 57,70 Meter, noch nie warf ein Zehnkämpfer in einem Wettkampf die Scheibe weiter. Weltrekord!

Schon im vergangenen Jahr hatte Neugebauer sich in die Weltspitze katapultiert, als er ebenfalls bei den College-Meisterschaften den deutschen Uralt-Rekord von Jürgen Hingsen (66) aus dem Jahr 1984 verbesserte und bei der folgenden WM Fünfter wurde.

Damals verlor er am zweiten Wettkampftag noch Edelmetall, das soll in wenigen Wochen bei Olympia nicht passieren: Mit der Fabelleistung aus Eugene meldete Neugebauer auch für die Sommerspiele in Paris Medaillen-Ambitionen an.

Eine Olympia-Medaille ist das große Ziel für den 1,98-Meter-Mann, der für die College-Meisterschaften auch die anstehende Leichtathletik-EM in Rom sausen lässt - und das ist durchaus realistisch: "Ich fühle mich großartig", betonte Neugebauer.