Leichtathletik-Weltverband führt verpflichtende Geschlechtstests für Frauen ein

Nanjing (China) - Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics hat angekündigt, in Zukunft obligatorische Geschlechtstests für Frauen einzuführen. Wer als Frau in einem Wettkampf antreten will, muss sich demnach etwa einem Wangenabstrich unterziehen, der beweist, dass sie nicht in einem männlichen Körper geboren wurde.