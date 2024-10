Leichtathletin (†23) stirbt über Nacht: Das ist der traurige Grund

In der Nacht auf den 25. September war Shelby zu Tode gekommen, was ihre ehemalige Universität, die California Polytechnic State, drei Tage später bekannt gab.

Brian Brandenburg schrieb am Internationalen Tag der Töchter: "Zu Ehren des Tages der Töchter stoße ich einen Schrei vom Dach aus. [...] Shelby Daniele ist gestern Abend an einem Hirnaneurysma verstorben. Es bricht einem das Herz. Heute ist Evas 3. Tag des Unterrichts und Trainings", schreibt der Vater von Shelbys Freundin Eva.

Die junge Frau war Leichtathletin und hielt an ihrer Universität in Kalifornien einige Rekorde. © Screenshot/Instagram/calpolytfxc

"Shelby war fünf Jahre lang eine außergewöhnliche Studentin im Cal Poly Leichtathletik-Team. Sie war Mannschaftskapitänin und hält den Schulrekord, aber vor allem war sie eine unglaubliche Teamkollegin und Führungspersönlichkeit", schrieb die Universität.

Bei einem Hirnaneurysma handelt es sich um eine Aussackung der Gefäßwand. Platzt das Aneurysma, besteht aufgrund der entstehenden Hirnblutung sofort Lebensgefahr. Aneurysmen können angeboren sein, oder im Laufe des Lebens entstehen.

Hat ein Mensch Kenntnis über eine erbliche Vorbelastung, kann eine Computertomografie des Gehirns Aufschluss darüber geben, ob man selbst an einem Aneurysma leidet. Dann kann man es operieren lassen.

Für Shelbys Familie war ihr plötzlicher Tod ein enormer Schock. "Mein schlimmster Albtraum ist [...] wahr geworden. Meine Schwester, meine beste Freundin hat die Erde verlassen, um bei Gott zu sein. Zu früh und zu schnell, und ich werde nie verstehen, warum, aber sie ist jetzt da, wo sie sein soll", schrieb ihre Schwester Jessica auf Instagram unter ein gemeinsames Bild ihrer eigenen Hochzeit. Erst vor rund einem Jahr brachte Jessica einen Sohn zur Welt.

Am 12. Oktober können die Familie und Freunde Abschied von der aufgebahrten Shelby nehmen, am 14. Oktober findet ihre Trauerfeier statt. Zwei schwere, traurige Ereignisse für all diejenigen, in deren Leben Shelby "das Licht war", wie ihre Schwester schreibt.