Unfall-Verschwörung macht sein Leben zur Hölle: Marathon-Superstar in Angst!

Eliud Kipchoge (39) gehört zu den erfolgreichsten Langstreckenläufern aller Zeiten. © Yuichi YAMAZAKI / AFP

Das offenbarte der Weltklasse-Langstreckenläufer nun im Interview mit BBC Afrika. Der zweifache Olympiasieger habe sogar Angst um sein Leben gehabt, nachdem Netz-Trolle ihn mit dem Tod seines Kollegen Kiptum in Verbindung gebracht hätten.

"Ich war schockiert, dass die Leute in den sozialen Netzwerken sagten: 'Eliud ist in den Tod dieses Jungen verwickelt'", so der 39-Jährige. "Das war die schlimmste Nachricht, die ich je in meinem Leben erhalten habe."

Der kenianische Leichtathlet habe "viel Schlimmes" aus der virtuellen Welt mitbekommen: "Dass sie mein Trainingslager abbrennen werden, dass sie meine Investitionen in der Stadt abbrennen werden, dass sie mein Haus und meine Familie niederbrennen werden", erzählte Kipchoge.

Letztendlich sei bislang nichts davon passiert, doch sein Alltag habe sich trotzdem verändert.

Zur Polizei gehen wollte der Sport-Star zwar nicht, aber seine Familie halte er seitdem zu besonderer Vorsicht an: "Ich hatte wirklich Angst, ob meine Kinder von der Schule zurückkommen.

"Manchmal fuhren sie mit dem Fahrrad, aber wir mussten sie aufhalten, weil man nie weiß, was passieren wird. Wir fingen an, sie abzusetzen und abends wieder abzuholen", so der besorgte Vater.