Schonungslos! Olympia-Held Robert Harting zerpflückt deutsche Leichtathletik

Cottbus - Deutliche Worte einer sportlichen Lichtgestalt! Der ehemalige Diskuswerfer und Olympiasieger Robert Harting (39) hat die deutsche Leichtathletik kurz vor den Sommerspielen in Paris erbarmungslos zerpflückt. Seine Forderung: Das Leistungsprinzip muss wieder in den Fokus rücken!

Ex-Diskuswerfer Robert Harting (39) durfte sich in seiner glorreichen Karriere über eine olympische Goldmedaille, drei WM- sowie zwei EM-Titel freuen. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

"Leistung ist bei uns schon fast zu etwas verkommen, für das man sich schämen muss, wenn man darüber auf der Straße spricht. Wer sagt denn heute noch, dass man der Beste sein will?", fragte sich der 39-Jährige in seiner Kolumne für die deutsche Ausgabe der Sports Illustrated.

Darin sieht der gebürtige Cottbusser auch das Hauptproblem im Hinblick auf das in jüngerer Vergangenheit eher dürftige Abschneiden der schwarz-rot-goldenen Athleten.

Drei mickrige Medaillen bei den letzten Olympischen Spielen 2021 in Tokio, dazu der peinliche Totalausfall bei der WM 2023 in Budapest. Harting würde es "sehr wundern", wenn sich das in Frankreich nun ändern würde, auch wenn er den absoluten Tiefpunkt erst 2028 erwarte.

"Das wären noch vier weitere Jahre, bis wirklich alle verstanden haben dürften, dass es an der Zeit ist für tiefgreifende Makroveränderungen", so der Gold-Held von London.

Konkret gehe es ihm um die Struktur der deutschen Leichtathletik, die bereits in der Nachwuchsförderung erhebliche Schwächen aufweise. Man orientiere sich zu sehr an Ideologie, an Minderheiten, an Schwächen.