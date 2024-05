Sportlehrer der Nation feiert Jubiläum! "Mach mit, mach's nach, mach's besser"

Keinem Fernsehliebling stand der fesche Trainingsanzug so gut wie ihm. Wenn Adi in einer Turnhalle - wie kürzlich im vogtländischen Reichenbach - eine Slalomstrecke aufbaut, wissen die Kinder meist schon von den älteren Lehrern, wen sie da vor sich haben.

Diesen sieht man dem 1937 in Halle geborenen Schauspieler und Leichtathleten (DDR-Rekord im Gehen) noch immer an. Natürlich hält die Arbeit mit jungen Menschen nicht alleine jung.

Auch im Auftrag der Dresdner Morgenpost verbreitete Adi schon gute Laune. Beim "Tarzanfest" - heute Leserfest - führte er 2009 auf der Dresdner Cockerwiese eine Polonaise an. © Carla Arnold

Daher hat der Sportlehrer der Nation seine Ansprüche auch den Gegebenheiten anpassen müssen.

Adi: "Der Sieger der Veranstaltung ist nicht mehr so wichtig. Wir sind heute alle Gewinner, wenn wir uns gemeinsam bewegen, uns für Sport und das Gemeinschaftsgefühl begeistern." Am Ende erhält jedes Kind eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme.

Und manchmal wird der rüstige Senior positiv überrascht, wie kürzlich im Vogtland. Einige der aus der Staffel ausgeschiedenen Kinder schnappten sich Hula-Hoop-Reifen und Sprungseile und begannen mit eigenen Wettbewerben.

Adi: "Mir kam es vor, als hätten einige diese Sportgeräte noch nie gesehen. Aber sie waren dabei richtig begeistert." An diesem Tag fuhr er sehr glücklich nach Hause.

Vor zwei Wochen war Gerhard "Adi" Adolph als Moderator beim Spreewald-Marathon gefragt. Und am Himmelfahrtstag in der kommenden Woche wird er ab 13 Uhr das Publikum beim Kinder- und Familienfest am Pöhlberg in Annaberg-Buchholz motivieren.

Mehr Infos unter: mach-mit-mit-adi.de.