Marathon-Weltrekordhalter Kiptum ist tot: Sein Vater hat einen bösen Verdacht

Kenia - Die Nachricht seines Todes schockierte die Sportwelt ! Am Sonntagabend kam Marathon-Weltrekordhalter Kelvin Kiptum (†24) bei einem Autounfall ums Leben , seither steht das Leben seiner Familie Kopf. Jetzt äußert sein Vater einen bösen Verdacht.

Kelvin Kiptum (†24) knackte erst vor vier Monaten den Weltrekord im Marathon, jetzt ist er tot. © KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Bei dem tragischen Unglück, das nicht nur Kiptum, sondern auch seinen Trainer Gervais Hakizimana das Leben kostete, verlor Samson Cheruiyot seinen einzigen Sohn.

"Kiptum war mein einziges Kind. Jetzt hat er mich und meine Enkelkinder verlassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn die Regierung kann, sollte sie uns helfen. Wir haben niemanden mehr, der uns helfen kann", klagte der Kenianer am Tag nach dem Schicksalsschlag in lokalen Medien sein Leid.

Vor allem will er aber eins: Dass die Regierung schnellstmöglich eine Ermittlung zum Tod seines Sohnes aufnimmt!

Denn kurz vor dem fatalen Crash habe sich eine Szene bei ihm zu Hause abgespielt, die angesichts des plötzlichen Unfalls in einem höchst verdächtigen Licht erscheint.