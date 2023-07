Messer-Attacke im Knast! Wegen Missbrauchs verurteilter Turn-Arzt niedergestochen

Die Stiche sollen ihn in Brust und Rücken getroffen und dort verletzt haben. Er sei aber in einem stabilen Zustand, habe den Angriff überlebt.

Wie mehrere US-amerikanische Medien, darunter die New York Post , berichten, sei der ehemalige Arzt der Turnerinnen bereits am Sonntag mit einem Messer mehrfach attackiert worden.

Die vierfache Turn-Olympiasiegerin Simone Biles (26) gehört zu den zahlreichen Opfern Nassars. © Ashley Landis/AP/dpa

Die Turnerinnen hatten in den Jahren zuvor, aber auch danach die schleppende Aufklärung der Missbrauchsfälle scharf kritisiert.

2022 verklagten schließlich rund 90 Missbrauchsopfer das FBI und forderten mehr als eine Milliarde US-Dollar Schadensersatz. Bis jetzt gibt es dazu kein Urteil.

So litt Biles beispielsweise unter mentalen Problemen, weil sie das Öffentlichwerden ihres Missbrauchs schwer belastete.

Das ging so weit, dass die bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio den Wettbewerb am Sprung abbrechen musste. Im Anschluss sagte sie, dies sei aus Rücksicht auf ihre mentale Gesundheit geschehen.

Biles und die anderen Betroffenen warfen den Behörden vor, trotz des Wissens der Vorwürfe seit 2015 erst viel später tätig geworden zu sein.

Die Nachrichten aus dem Knast werden auch für sie das abscheuliche Thema wieder hochkochen lassen.

Erst vor Kurzem hatte die vierfache Olympiasiegerin ihr Comeback angekündigt. Nach zweieinhalb Jahren Wettkampfpause will sie am 5. August bei den US Classics in Chicago an den Start gehen.