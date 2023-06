Sensations-Comeback: Superstar kehrt zwei Jahre nach dem letzten Wettkampf zurück

USA - Sie ist die erfolgreichste Turnerin der Welt, in den vergangenen zwei Jahren wurde es aber extrem ruhig um die US-Amerikanerin Simone Biles (26). Doch nun kehrt die große Dame des eleganten Sports auf die Sportbühne zurück. Das geht aus einigen Posts auf Instagram hervor.

Nach den Spielen in Peking reichten zahlreiche Turnerinnen eine Klage ein und bekamen eine Entschädigung in Höhe von 380 Millionen US-Dollar (337 Millionen Euro).

Denn zu sehr belastete die 26-Jährige die schleppende Aufklärung der Missbrauchsvorwürfe gegen den ehemaligen Teamarzt Larry Nassar (59) in Vorbereitung auf Olympia. Schon 2018 hatte Biles öffentlich gemacht, ebenfalls von Biles misshandelt worden zu sein.

Sie ging am Schwebebalken zwar noch einmal an den Start und holte sogar Bronze, danach war aber erst einmal Schluss mit Leistungssport.

Nach einem verpatzten Sprung brach sie den Wettbewerb an diesem Gerät aus psychischen Gründen ab. Ihr offener Umgang mit den mentalen Schwierigkeiten brachten ihr, neben ihren sportlichen Erfolgen, weltweit Anerkennung und Respekt ein.

Ihren letzten Wettkampf turnte die Ausnahmeathletin im Juli 2021 bei den Olympischen Sommerspielen in Peking.

Bei den US Classics wird sie nun zurückkehren. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Biles, die mit ihren vier Goldmedaillen bei Olympia und den 19 Weltmeister-Titeln als eine der erfolgreichsten Turnerinnen der Welt gilt, baute ein Haus und konzentrierte sich auf das Zusammenleben mit ihrer großen Liebe.

Im April 2023 heiratete sie den American Footballer Jonathan Owens (27) standesamtlich, am 6. Mai stieg dann noch einmal eine große Hochzeit in Mexiko.

Seitdem trägt sie den Namen Simone Biles Owens, unter dem sie nun am 5. August bei den UC Classics in Chicago an den Start gehen wird.

Dieser Wettkampf gilt als letzte Qualifikationschancen auf die US-Meisterschaft. Generell hat Biles offenbar Olympia 2024 in Paris im Blick.

Schon vor Tokio hatte sie von 2019 an eine gut eineinhalbjährige Wettkampfauszeit genommen.

Es wäre nach Rio de Janeiro 2016 und Tokio 2021 ihre dritte Teilnahme an Olympischen Spielen.