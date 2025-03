Missbrauchsvorwürfe: Verband feuert Trainerin, die Reaktion der Sportlerinnen überrascht

Die italienische Cheftrainerin der Rhythmischen Sportgymnastik, Emanuela Maccarani (58, 3.v.r.), wurde am Mittwoch fristlos gefeuert. © IMAGO / ABACAPRESS

Denn die Mädchen und jungen Frauen sollen in Tränen ausgebrochen sein, als sie am Mittwoch von der Entlassung erfahren haben. Sie seien auch noch am Donnerstag nicht in der Lage gewesen, zu trainieren.

Martina Centofanti (26), fünfmalige Weltmeisterin und Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Sommerspielen von 2024 in Paris, schrieb auf Instagram, dass sie und ihre Teammitglieder "ohne jegliche Mitteilung eines Verbandsmitglieds, eines Ratsmitglieds oder vor allem eines Vertreters der Athleten erfahren haben, dass unsere Trainerin uns ab morgen nicht mehr trainieren wird, eine Woche, bevor wir zu unserem ersten internationalen Einsatz mit der neuen Mannschaft aufbrechen".

Sie klagte an, dass die Mannschaft im Messenger-Dienst "Telegram" von der Abberufung ihrer Trainerin erfahren hätten und dass weder davor noch danach jemand mit den Athletinnen gesprochen hätte.

Seit 2022 steht Maccarani am Pranger, nachdem ihre ehemalige Sportlerin Nina Corradini in einem Buch beschrieben hatte, dass die Trainerin strenge Fastenpläne festgelegt hätte, zudem habe sie ihre Sportlerinnen verspottet. Zwar wurde sie bislang verwarnt, aber nie verurteilt.