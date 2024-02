Auf Titeljagd mit 600 PS: Dresdner Student Jonas rast jetzt im Lamborghini

Dresden - Von Bayern nach Dresden. Vom Porsche in den Lamborghini. Vom Carrera Cup in die ADAC GT Masters. Montagabend gab der Dresdner Rennfahrer Jonas Greif (22) den Wechsel seines Rennteams bekannt. Nach zwei Jahren bei "ID Racing" gibt der Student jetzt bei "Paul Motorsport Dresden" mit über 600 PS so richtig Gas - ein entscheidender "Reifenwechsel" auf der Rennstrecke zum Traumziel DTM (Deutsche Tourenwagen Masters).